Największa taka inwestycja w Polsce! Ogromny ładunek przyjechał do Wrocławia. Ogrzeje domy dzięki ściekom Michał Perzanowski

Minionej nocy (13-14 lutego) do Wrocławia przyjechała Wrompa. To pompa ciepła, która jest inwestycją Fortum i MPWiK. Przetwarza ciepło ze ścieków w czystą energię, która trafi do wrocławskich domów i je ogrzeje. To największa tego typu inwestycja w Polsce.