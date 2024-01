Na sprzedaż mroczny kościół i cmentarz, jak z filmu i książki "Imię róży". Zobaczcie niezwykłą, zdekonsekrowaną posiadłość na Dolnym Śląsku

Na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku został wystawiony kościół cmentarny i sam cmentarz wokół niego, które swoim wyglądem przypominają scenerię z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery, który powstał na podstawie książki samego Umberto Eco. Ta niesamowita posiadłość, otoczona starodrzewem i pełna grobów zniszczonych przez upływ czasu, ma niezwykły, średniowieczny klimat. Leży tuż przy granicy z Czechami, godzinę jazdy z Wrocławia. Zdjęcia prezentujące nieruchomość wykonane przez Michała Jabłońskiego możecie zobaczyć poniżej. Czy zdecydowalibyście się spędzić tam noc?

Kościół cmentarny w Okrzeszynie w gminie Lubawka na granicy sacrum i profanum

Na Dolnym Śląsku do kupienia jest niecodzienna, niezwykła wręcz nieruchomość. To zabytkowy kościół z 1580 roku, zlokalizowany na miejscu dawnej świątyni z czasów średniowiecza. Choć nie służy już ona celom sakralnym, to jednak grube, kamienne mury sprawiają, że wciąż tchnie on atmosferą mistyczności, stanowiąc miejsce na granicy sacrum i profanum. Zobacz też: Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Mieszkańcy je uwielbiają i ani myślą się wyprowadzać Dawna świątynia pw. św. Michała Archanioła w Okrzeszynie na Dolnym Śląsku, położona jest blisko dużych polskich i czeskich miast. 35 km od Wałbrzycha

przy granicy polsko - czeskiej

10 km od Turnova

tylko godzinę jazdy z Wrocławia

To wyjątkowa oferta na rynku nieruchomości. Mimo że nie jest to popularne miejsce turystyczne, jego bliskość do większych miast Dolnego Śląska dodaje mu atrakcyjności. Pogranicze polsko-czeskie jest tutaj wyjątkowo piękne. W okolicy jest wiele szklaków, stoków i tras rowerowych.

Miejsce to jako pierwsi poświęcili Cystersi z Krzeszowa. Przez laty odprawiano tu msze święte i modlono się

Pierwotna świątynia w tym miejscu powstała w 1352 roku z inicjatywy Cystersów z Krzszowa. Obecny kościół został wzniesiony na jej fundamentach w latach 1580-1585, a swój finalny kształt zyskał w wyniku przebudowy z 1736 roku.

Kościół, który służył pierwotnie jako parafialny, a następnie cmentarny, obecnie jest zdesakralizowany mówiąc inaczej "odświęcony". Oznacza to, że może pełnić różne funkcje. Według sprzedającego, może stać się na przykład salą bankietową, weselną czy konferencyjną. Jak zaznacza sprzedający, dodatkowym atutem jest doskonała akustyka, która po odpowiedniej adaptacji może służyć do organizacji wydarzeń muzycznych. W pobliżu znajduje się nowy hotel, co może być kolejnym atutem tego niezwykłego miejsca.

Cena za zabytkowy kościół z cmentarzem nie jest zawrotna i można ją jeszcze negocjować

Budynek ma powierzchnię 242 mkw, z wydzielonym prezbiterium, zakrystią i... kostnicą, znajduje się na działce o powierzchni 2650 mkw, otoczonej starymi drzewami i dawnym cmentarzem ewangelickim. Są tu jeszcze nadgryzione zębem czasu płyty nagrobne. Przekrzywione, z poniemieckimi literami sprawiają, że dreszcz biegnie po plecach. Cena za zabytek to 800 000 zł do negocjacji. Chętnych do zakupu na razie brak. Ogłoszenie można znaleźć na różnych portalach ze sprzedażą domów i mieszkań oraz innych nieruchomości.

