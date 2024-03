Most Grunwaldzki we Wrocławiu ma 114 lat! Jak go budowano? Zobaczcie unikatowe zdjęcia! Katarzyna Zimna

Most Grunwaldzki niedługo przejdzie gruntowny remont. Tymczasem, zobaczcie archiwalne zdjęcia z budowy tej przeprawy i przeczytajcie, jak przebiegała, przechodząc na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów >>> Tomasz Hołod/Polska Press Zobacz galerię (17 zdjęć)

Budowa mostu Grunwaldzkiego rozpoczęła się w 1908, a zakończyła w w 1910 roku. Wiszący most kosztował ponad 2,8 mln marek. Kto go zaprojektował, kto wybudował? Jak wyglądały próby obciążeniowe Zobaczcie unikatowe zdjęcia z budowy mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu i poznajcie jego historię.