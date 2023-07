Wrocław: Ranking liceów i techników. Które szkoły są najlepsze? Ranking perspektyw

Które licea i technika we Wrocławiu są najlepsze? To pytanie, które co roku zadają sobie nastolatkowie i ich rodzice. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy rozstrzyga się proces rekrutacji. W określeniu pozycji placówki pomóc może ranking najlepszych liceów i techników we Wrocławiu wydawnictwa Perspektywy.

Ranking Perspektywy 2023. Które szkoły brano pod uwagę?

Jakie szkoły wybrać? Kandydaci we Wrocławiu mają duży wybór. Podjęcie decyzji ułatwia coroczny Ranking Perspektyw. W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy wzięło udział 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników z całej Polski. Spełniły one tzw. „kryterium wejścia” do rankingu. Pod uwagę brano szkoły w których maturę w maju 2022 r. zdawało przynajmniej 12 maturzystów, a średnie wyniki z obowiązkowych matur z j. polskiego i matematyki nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów i techników.

Kryteria Rankingu Perspektywy 2023. Jak oceniano szkoły?

W przypadku liceów, pod uwagę brano wyniki z: matur obowiązkowych (30 proc. oceny),

wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc. oceny),

sukcesy w olimpiadach (25 proc. oceny).

Uwzględniono również osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Jeśli chodzi o technika, kryteriami w rankingu były: sukcesy w olimpiadach (20 proc.), wyniki z matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki z matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) i wyniki z egzaminu zawodowego (30 proc.). W rankingu pojawia się oznaczenie WSK, według którego ułożono zestawienie. Co oznacza? Są to tzw. główne wskaźniki rankingowe. Zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Najlepsze technika w Polsce i we Wrocławiu 2023

W Rankingu Głównym Techników, najlepszym w Polsce okazało się Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. We Wrocławiu było to Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie (ul. Braniborska 57), które zajęło 21. pozycję w kraju (WSK: 68.46). Względem poprzedniego roku to spadek o 10 pozycji, w Perspektywach 2022 r. technikum przy Braniborskiej zajęło 11. miejsce.

Kolejne pozycje w Rankingu Głównym Techników we Wrocławiu zajęły: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie (2. miejsce we Wrocławiu, 187. w Polsce, WSK: 53.78, wzrost o 244 pozycje względem zeszłego roku)

Technikum Żeglugi Śródlądowej (3. miejsce we Wrocławiu, 209. w Polsce, WSK: 52.98, nie oceniane w zeszłym roku)

Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej (4. miejsce we Wrocławiu, 233. w Polsce, WSK: 52.61, pozycja w zeszłym roku: 500+)

Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu (5. miejsce we Wrocławiu, 284. w Polsce, WSK: 51.43, wzrost o 35 pozycji względem zeszłego roku)

Technikum nr 11 im. gen. Józefa Bema (6. miejsce we Wrocławiu, 328. w Polsce, WSK: 50.36, spadek o 56 pozycje względem zeszłego roku)

Technikum nr 9 (ZSG) (7. miejsce we Wrocław, 385. w Polsce, WSK: 49.48, pozycja w zeszłym roku: 500+)

Regionalny Ośrodek Edukacji Technikum (8. miejsce we Wrocławiu, 431. w Polsce, WSK: 48.52, spadek o 261 pozycji względem zeszłego roku)

Technikum nr 6 (LZN) (9. miejsce we Wrocławiu, 432. w Polsce, WSK: 48.49, pozycja w zeszłym roku: 500+)

Technikum Teb Edukacja (10. miejsce we Wrocławiu, 497. w Polsce, WSK: 47.47, pozycja w zeszłym roku: 500+)

Najlepsze licea w Polsce i we Wrocławiu 2023

Wśród liceów bezkonkurencyjnym w Polsce jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Które licea są najlepsze we Wrocławiu? W rankingu przeanalizowano 24 wrocławskie licea. Kliknij i zobacz w naszej galerii, które licea ogólnokształcące we Wrocławiu są najlepsze:

