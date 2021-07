Miski z wodą dla zwierząt przed każdym sklepem i restauracją? Weterynarz: Byłoby dobrze Kinga Czernichowska

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Miski z wodą przed restauracjami czy kawiarniami to często standard. Czy będzie coraz więcej takich miejsc? Kinga Czernichowska, Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Coraz więcej kawiarni i restauracji zaprasza razem z czworonogami, na drzwiach widoczne są tabliczki z napisem "Pet Friendly" lub "Pets Welcome". I chociaż ci, którzy za zwierzętami nie przepadają, kręcą nosem, to w branży gastronomicznej jest to coraz częstsza praktyka. Czy miski z wodą powinny być dostępnie nie tylko w restauracjach i kawiarniach, lecz także w lokalach usługowych czy w sklepach? Sprawdź.