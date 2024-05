To będzie największa wytwórnia komórek macierzystych na świecie. Wrocławianie produkują z nich leki dla zwierząt

– Czas dla biotechnologii weterynaryjnej jest bardzo dobry. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie lek biologiczny będzie pierwszym w historii weterynarii produktem, który osiągnie roczną sprzedaż przekraczającą 1 miliard dolarów. Do tego cały czas ewoluuje podejście opiekunów do zwierząt, bo coraz częściej traktujemy je jak pełnoprawnych członków rodziny. Chcemy maksymalnie wykorzystać te trendy – podsumowuje Łukasz Bzdzion, prezes zarządu Bioceltix.