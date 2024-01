Mikołaj Tudruj trenuje ze Śląskiem Wrocław. Lider rozpoczął przygotowania do wiosny

Tudruj jest lewonożnym stoperem. W ubiegłym roku został z Lchem mistrzem Polski do lat 19. W 2022 roku grał z reprezentacją Polski na mistrzostwach Europy do lat 17 w Izraelu. Biało-czerwoni tamte rozgrywki zakończyli jednak na fazie grupowej. Rywali mieli jednak trudnych - Holandię, Francję oraz Bułgarię, z którą udało się zremisować. Tudruj turniej zaczął na ławce rezerwowych, ale pojawił się na boisku już w przerwie meczu z Francją (1:6). Potem zagrał po 90 minut z Holandią i Bułgarią.

Wrocławianie wrócili do treningów w środę. We Wrocławiu spędzą ledwie kilka dni i w nocy z soboty na niedzielę wyjadą na obóz do Chorwacji. Do Polski wróci po meczu sparingowym z RB Salzburg 27 stycznia. To spotkanie rozegra w Austrii.

11 lutego mecz ligowy z Pogonią Szczecin we Wrocławiu (godz. 17.30). Na stronie https://bilety.slaskwroclaw.pl/ już można kupić bilety na ten mecz.

W środę Śląsk trenował na boisku przy ul. Racławickiej.