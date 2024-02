Miasto podsumowuje "torywolucję". Mieszkańcy zaś, wymieniają miejsca gdzie rewolucji nie ma, nawet po remoncie

Od 2020 roku miasto wydawało rokrocznie po 80 milionów na remonty torowisk, co pięciokrotnie zmniejszyło liczbę wykolejeń.

MPK Wrocław podsumowało czteroletni cykl remontów tras tramwajowych. W ciągu ostatnich czterech lat programu TORYwolucja, znacznie spadła liczba tramwajów wypadających z szyn. Magistrat przyznaje jednak, że wciąż jest wiele do zrobienia. Do tej pory zrealizowano blisko 60 inwestycji o wartości ponad 300 milionów złotych .

Remonty 2024. Te torowiska zostaną odnowione

Niezależnie od programu, trwa modernizacja trzech zajezdni: Gaj, Borek i Ołbin za prawie 100 mln zł. Jak podkreśla prezes MPK są one potrzebne, aby przygotować te obiekty do przyjęcia nowych tramwajów, które miasto regularnie dokupuje.

Nadodrze trzęsie się przez tramwaje

Kapitalne remonty będą przeprowadzane latem. Do tej pory torowiska mają być monitorowane i naprawiane na bieżąco. Jednak mieszkańcy zauważają, że powierzchowne naprawy to za mało, zwłaszcza w obrębie Nadodrza. Przez remont ulicy Pomorskiej, którego planowane zakończenie przypada na 31 maja, konieczne były objazdy tramwajowe. To poskutkowało zwiększeniem ruchu na małych uliczkach, które w tym momencie są w złym stanie.