Matura 2024 we Wrocławiu rozpoczęta! Pierwszy egzamin z języka polskiego. Zobaczcie film i zdjęcia

- Czuję się, jakby to był normalny dzień w szkole, jakbym przyszła tu napisać sprawdzian lub test semestralny. Nie odczuwam jakiegoś ciężaru. Chyba nie dociera do mnie jeszcze to, co się dzieję, że coś się jednak kończy. Mam wrażenie, że po wakacjach wrócę do szkoły i z moimi przyjaciółmi spotkamy się tu ponownie. Wstępnie rozważam pójść na Uniwersytet Ekonomiczny, nie wybrałam jeszcze kierunku. Pomyślę o tym po otrzymaniu wyników. Teraz matura, potem wakacje, jakiś wyjazd i praca - dodaje Natalia Pawłowska.