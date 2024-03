Lotnisko w małym, dolnośląskim miasteczku i... kebab dla każdego. Kandydat na burmistrza przeszedł sam siebie? Ludziom się podoba!

Gdy już wszyscy byli pewni, że w kampanii w wyborach samorządowych 2024 roku padła już każda możliwa obietnica, nadszedł on - Shahabuddin Rahman - "piąty kandydat" na stanowisko burmistrza Kamiennej Góry.

- Po spełnieniu mojego największego marzenia, jakim był przyjazd do Kamiennej Góry, nadszedł czas na spełnienie kolejnego. To cudowne miasto potrzebuje bodźca do zmian, a tym bodźcem jestem ja. Nazywam się Shahabuddin Rahman i w najbliższych wyborach będę ubiegał się o fotel Burmistrza Miasta Kamienna Góra - mówi w viralowym spocie wyborczym młody, ubrany z niedbałą elegancją człowiek.