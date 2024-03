Dzień otwarty na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tłumy przyszły zobaczyć wyremontowany Bastion Sakwowy

Gości oprowadzali przewodnicy. Zainteresowani mogli dowiedzieć się czegoś więcej o historii tego miejsca i o kulisach prowadzonych prac. Wejścia zorganizowano w grupach po dwadzieścia osób. Klimatu dodała grupa rekonstrukcyjna w strojach z czasów świetności wzgórza, a więc z przełomu XIX/XX wieku.

- Została także wmurowana w ściany Bastionu Sakwowego kapsuła czasu. Włożyliśmy do niej między innymi okolicznościowy dokument zaadresowany do przyszłych pokoleń, a także pamiątki z 2024 roku - w tym flagę Wrocławia, mapę inwestycji, zdjęcia z placu budowy oraz wybite specjalnie na tę okazję numizmaty – mówi Michał Guz z biura prasowego Urzędu Miasta we Wrocławiu.