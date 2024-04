Perełki ukryte na wioskach Dolnego Śląska. Można się zachwycić bajecznymi widokami i architekturą

Wsie Dolnego Śląska, podobnie jak niewielkie miasteczka, mają do zaoferowania wyjątkową zabudowę oraz widoki, które często zapierają dech w piersiach. Niewielkie kapliczki, zamki i pałace, a także wisząca kładka w Tomisławiu skłaniają do podróży przez wyjątkowy region zachodniej Polski. Gdzie się wybrać i co zobaczyć? Podpowiadamy!

Region Dolnego Śląska zachwyca turystów z kilku powodów. Znajdują się tu liczne zamki i pałace, Karkonosze i Izery, Ślęża górująca nad okolicą oraz liczne atrakcje dla dużych i małych, które warto odwiedzić.

Legendarny zamek Czocha w Suchej

Znad Jeziora Leśniańskiego rozpościera się wyjątkowy widok na Czochę, czyli jeden z najstarszych zamków Dolnego Śląska, który został wzniesiony w latach 1241–1247 z inicjatywy Wacława I Przemyślidy, króla Czech. W 1319 roku włościami opiekował się Henryk I Jaworski, a następnie Bolko II Mały. Ostatnim znanym właścicielem średniowiecznej twierdzy był Ernst Gütschow, który nabył ten majestatyczny obiekt za 1,5 miliona marek. To on podjął decyzję o jego przebudowie oraz utworzeniu zwierzyńca. Gütschow zamieszkiwał zamek prawie do 1945 roku. Po zakończeniu II wojny światowej obiekt padł łupem złodziei i został zdewastowany przez wojska radzieckie, które wywoziły z niego cenne meble.

Obecnie zamkiem zarządza państwowa spółka AMW REWITA Sp. z o.o., należąca do Agencji Mienia Wojskowego, a polski odpowiedniki Hogwartu przyciąga co roku tysiące turystów, artystom natomiast przynosi natchnienie. To tutaj realizowano polską adaptację Wiedźmina, a na zamku aż roi się od kulturalnych wydarzeń. Cyklicznie odbywa się festiwal „Zbrodnia i Zamek” dla miłośników kryminałów, „Dni Rzemiosła”, które promują kulturę słowiańską, „Husycka Zawierucha” pozwalająca przenieść się w czasie do epoki średniowiecza oraz „Twierdza Smaków”. Średniowieczna budowla przyciąga turystów z całej Polski, którzy spragnieni są rycerskich klimatów. Wnętrze i okolica zamku Czocha zachwyca swoim urokiem, a nieopodal znajdują się dwa jeziora z najstarszymi zaporami w Polsce - Jezioro Leśniańskie i Jezioro Złotnickie.

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa Zamkowe duchy. Jakie legendy związane są z tym miejscem?

Przez wieki zamek Czocha zdążył obrosnąć wieloma legendami, które rozpalają wyobraźnię. Jakie z nich są najsłynniejsze? Duch Gertrudy na zamku Czocha Gertruda jest jedną z najczęstszych bywalczyń opasłej budowli. Historia związana z pojawieniem się zjawy sięga XV wieku, kiedy to husyci sprzeciwiali się autorytarnemu panowaniu monarchy. Zamek był wtedy własnością rodzeństwa, które prowadziło między sobą nieustanne spory. Gertruda, chcąc zemścić się na swoim bracie, skłoniła wrogie wojska do ataku. Za tę zdradę została skazana na śmierć i powieszona na zamkowym dziedzińcu. Jej brat nigdy nie przebaczył jej haniebnego czynu i rzucił na nią wieczną klątwę. Do dziś jej duch krąży po zamku w towarzystwie wielkiego, czarnego psa. Mówi się, że tylko osoba urodzona w niedzielę może odkupić jej duszę, a w zamian otrzymać worek złota, który jest ukryty głęboko w podziemiach zamku.

Duch Anny, która poślubiła męża dla majątku Kolejna legenda związana z zamkiem Czocha opowiada o Annie, która zdecydowała się na małżeństwo jedynie z finansowych powodów. Starszy małżonek wzbudzał w niej odrazę, której nie potrafiła ukryć nawet w noc poślubną. W gniewu mąż zabił ją, a jej ciało spadło do lochów przez ukrytą w łóżku zapadnię. Duch Anny często jest widziany w jednej z komnat zamku.

Urocza kapliczka św. Leopolda w Proszówce

Z budową kapliczki wiąże się dawna legenda o tym, jak małżonka hrabiego Schaffgotscha zgubiła swoją obrączkę, a znalazła ją dokładnie rok później w niezwykłych okolicznościach na szczycie wzniesienia w Proszówce. To właśnie z tego powodu gospodarz postanowił zbudować kapliczkę 10 lipca 1657 roku, na zboczu Góry Straceń, tam gdzie kiedyś ciągnęła się malownicza aleja prowadząca do Zamku Gryf.

W 1666 roku kapliczka została poświęcona przez Biskupa Wrocławskiego i przez dziesięciolecia należała do rodu Schaffgotschów. Po zakończeniu II wojny światowej została doszczętnie zniszczona i obrabowana, ale odbudowano ją i wyremontowano. Obecnie odbywają się tu regularne msze i nabożeństwa. Szczególnie znanym wydarzeniem jest msza odpustowa, odprawiana 26 lipca, po uroczystościach ku czci św. Anny. Przy kapliczce znajduje się miejsce do rozpalenia ogniska, a także polana, idealna do odpoczynku i podzwiana malowniczego krajobrazu Gór Izerskich i Karkonoszy. We wrześniu 1956 roku to miejsce odwiedził Karol Wojtyła wraz z grupą studentów. Ku ich pamięci postawiono kamień, który stoi tuż przy wejściu do świątyni. Na kamieniu wyryto napis "Strzeżcie tych ścieżek". Urocza kaplica zapewnia bajeczne widoki na okolicę. Zwykle jest tu cicho i spokojnie, a na samym szczycie znajduje się miejsce, gdzie można rozpalić ognisko. Kilkaset metrów niżej jest też zagroda z alpakami. Justyna Orlik

Kapliczka św. Anny znajduje się w Sosnówce koło Karpacza

To druga z kapliczek, która zachwyca urokiem. Późnobarokową świątynię w Sosnówce wzniesiono w XVIII wieku. Bogato zdobione wnętrze urozmaicono elementami, m.in. barokowy ołtarz z misterną rzeźbą św. Wawrzyńca z kaplicy św. Wawrzyńca na Szczycie Śnieżki. Centralny punkt stanowi ołtarz główny z obrazem ukazującym św. Annę w towarzystwie Jezusa, Marii i Józefa. Umieszczony nad magicznym źródłem kościół przyciąga turystów również z uwagi na właściwość wód radonowych, znanych ze swych właściwości przeciwbólowych, przeciwzapalnych oraz moczopędnych. Bezpośrednio przy kaplicy rośnie największy jawor w Karkonoszach, o imponującym obwodzie dochodzącym do 4,5 metra.

Obok tej urokliwej kaplicy znajduje się Gospoda "Dobre źródło", serwująca wyśmienite dania w malowniczym otoczeniu. Dla tych, którzy pragną zatrzymać się na dłużej, przygotowano Domek Myśliwski, zapewniający noclegi w spokojnym otoczeniu. Urocza kaplica w Sosnówce zachęca do wiosennych spacerów. Parking jest położony w odległości ok. 2 km od celu, co sprzyja weekendowej aktywności. Przy kaplicy znajduje się magiczne źródełko, które wg legendy ma służyć zakochanym. Paulina Gadomska Kapliczka św. Anny jest miejscem, gdzie spotykają się zakochani. Woda ma mieć niezwykłą moc, która zapewnia szczęście w miłości.

Kalevala, czyli karkonoska wioska Muminków

Jedyna fińska wioska w całej Polsce znajduje się w Borowicach. To unikatowa oaza, gdzie ulica Lapońska 1 staje się bramą do północnej Europy. Tutaj, pod namiotami lavvu czy w ciepłej beczce kąpielowej, poczujemy się jak w innym świecie. Chaty z grillami zachęcają do wieczornych biesiad, a otoczenie Domu Muminka, strzeżonego przez psy rasy Husky: Kaleva, Sampo i Lappi, wprowadza niepowtarzalny klimat.

Wszystkie budynki, wykonane ze skandynawskiego drewna i to we współpracy z fińskimi rzemieślnikami. Domki emanują autentycznym nordyckim stylem, więc nic dziwnego, że popularność tego miejsca niezmiennie rośnie, przyciągając turystów z całego świata. Magdalena i Michał Makowscy, pomysłodawcy Kalevali, postanowili przenieść odrobinę fińskiego uroku do polskich Borowic. Ich oryginalna wioska została nawet nominowana do podróżniczego Oscara, czyli nagrody World Travel Awards, jako jedna z najbardziej unikalnych atrakcji turystycznych na globie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda dom Muminków, to koniecznie musicie odwiedzić Borowice. Na miejscu znajdziemy psy rasy husky oraz renifery, a także domki, projektowane przy współpracy z fińskimi architektami, w których można przenocować. Justyna Orlik

