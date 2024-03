Kultowy hotel Wieniawa we Wrocławiu przechodzi gruntowny remont. Tak będzie wyglądał po przebudowie!

Hotel Wieniawa we Wrocławiu widział wiele!

Hotel Wieniawa wybudowany został w latach 70. XX wieku z przeznaczeniem na Hotel Oficerski Śląskiego Okręgu Wojskowego. Znajduje się on przy ul. Gajowickiej 130, powstał na potrzeby mieszkalne oficerów koszar wojskowych mieszczących się przy al. Hallera. Budynek przechodzi właśnie kompleksowy remont - ma tam powstać hotel Four Points by Sheraton.

W latach 80. XX wieku odbywały się tu bardzo popularne dancingi. Śmietanka towarzyska z całego miasta pojawiała się na sali bankietowej i balowała do rana. Dominowała taneczna muzyka, wykonywana na żywo. Tradycja ta była podtrzymywana aż do momentu rozpoczęcia prac modernizacyjnych w połowie 2023 roku!

W Wieniawie spali również popularni w PRL-u wojskowi. W jednym z apartamentów z noclegu korzystał m.in. gen. Wojciech Jaruzelski. W XXI wieku hotel również miał znaczenie dla Wrocławia. Podczas pandemii pełnił funkcję izolatorium dla osób zakażonych COVID-19.