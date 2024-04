Kości trzeszczały na inaugurację PGE Ekstraligi! Sparta górą nad Falubazem w meczu pełnym upadków

Dla wrocławskiego zespołu były to jednak złe miłego początki. Bieg juniorski wygrał debiutujący w WTS-ie Jakub Krawczyk, ale większe show zrobił jego 16-letni klubowy kolega Marcel Kowolik, który dwukrotnie wyprzedzał po wewnętrznej bardziej doświadczonego Krzysztofa Sadurskiego. Przypomnijmy, że Kowolik dopiero 26 marca tego roku uzyskał licencję „Ż”! Nowe twarzy w drużynie Betardu Sparty przywitały się z kibicami w najlepszy możliwy sposób.

Nowy sezon PGE Ekstraligi rozpoczął się od mocnego uderzenia – Bartłomieja Kowalskiego w dmuchaną bandę. Debiutujący w roli seniora 22-latek na drugim wirażu pierwszego biegu wjechał w tylne koło Rasmusa Jensena, stracił panowanie nad motocyklem i z dużym impetem uderzył o tor. Sytuacja wyglądała dramatycznie, ale na szczęście żużlowiec Betardu Sparty był zdolny do dalszej jazdy. W powtórce osamotniony Tai Woffinden przegrał z Jarosławem Hampelem i to goście zaczęli mecz od prowadzenia.

Żużlowe święto we Wrocławiu! Komplet ponad 13,5 tys. widzów ogląda z trybun Stadionu Olimpijskiego mecz Betardu Sparty Wrocław z NovyHotel Falubazem Zielona Góra na inaugurację sezonu PGE Ekstraligi.…

Druga seria rozpoczęła się tak samo jak pierwsza – od upadku, tym razem Przemysława Pawlickiego na pierwszym łuku, który został wykluczony z powtórki. W niej Artiom Łaguta i Kowalski przywieźli dla WTS-u cztery punkty. W kolejnym wyścigu Jarosław Hampel pokazał, że mimo 41 lat na karku należy do ścisłej ligowej czołówki. Lider zielonogórzan wygrał z dużą przewagą nad Maciejem Janowskim i Jakubem Krawczykiem. Kilka minut później Daniel Bewley i Tai Woffinden dołożyli do dorobku Betardu Sparty kolejne cztery oczka i na półmetku rywalizacji gospodarze prowadzili 24:18.

W ósmej gonitwie ekipa gości zniwelowała niemal całą sześciopunktową stratę. Najpierw Marcel Kowolik wjechał w Jensena, za co został wykluczony z powtórki. W drugiej odsłonie tego biegu Janowski zdefektował na starcie, a para zielonogórzan przywiozła do mety wynik 5:0. Oba zespoły dzielił tylko punkt różnicy. W dziesiątym wyścigu Betard Sparta wróciła na dobre tory, wygrywając 5:1. Łagucie i Kowalskiemu było o tyle łatwiej, że w powtórce nie wystąpił Piotr Pawlicki. Zawodnik NovyHotel Falubazu upadł po niewielkim kontakcie z Łagutą i sędzia Piotr Lis ukarał go wykluczeniem.