Konferencja prasowa pełnomocników Bartosza S. z Lubina. „Jesteśmy zadowoleni z opinii dotyczącej sekcji zwłok”

- Nie możemy powiedzieć o tym jak zmarł Bartosz – podkreślał mecenas Pawlikowski. - To jest wstępny raport i nie przesądza on o przyczynie śmierci. Ostateczna opinia zostanie wydana po skompletowaniu wszystkich wyników. Niemniej jest ona dla nas zadowalająca. Potwierdza wiele naszych tez. Ta opinia ma 25 stron – informował dr Kasprzyk. - Musimy się z nią szczegółowo zapoznać i przekazać ją naszym biegłym, by mogli ją zanalizować.

W piątek adwokaci rodziny złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z zaginionymi dokumentami dotyczącymi sprawy. - Te dokumenty się odnalazły, po tym jak złożyliśmy zawiadomienie – mówił mecenas Radosz Pawlikowski, drugi z pełnomocników.