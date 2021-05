Kończy się remont linii kolejowej Wrocław - Świdnica. Pasażerowie zachwyceni, a kierowcy?

Kolejarze przygotowali rozkład jazdy pociągów na odcinku Wrocław Główny - Świdnica Miasto. Po 20 latach składy osobowe wrócą na linię kolejową nr 285, która we Wrocławiu prowadzi przez Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Partynice. To połączenie może okazać się bardzo atrakcyjne: zapewni szybki i wygodny codzienny dojazdy do pracy, ale również umożliwi dojazd do Sobótki, z której można wybrać się na chętnie odwiedzaną przez wrocławian Ślężę.

Koleje Dolnośląskie zamierzają uruchomić mniej połączeń niż planowały rozpoczynając remont tej linii kolejowej: miało być 16 par pociągów na dobę, będzie 10. Ze stacji Wrocław Główny pociągi będą wyjeżdżać codziennie o godzinach: 6.31, 7.31, 9.31, 11.01, 12.31, 14.01, 15.31, 16.31, 18.31, 21.31.

Pociągi zatrzymujące się na wszystkich 16 przystankach do stacji docelowej w Świdnicy Mieście dotrą po 1 godzinie i 10 minutach, a pociągi przyspieszone po 50 minutach. W drugą stronę składy będą startowały ze Świdnicy o godzinach: 5.14, 6.14, 8.00, 9.14, 11.08, 12.24, 14.08, 15.08, 16.48, 19.54.