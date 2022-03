Koncert ukraińskiej muzyki chóralnej - zaproszeni są szczególnie Polacy

Koncert odbędzie się w sobotę, 26 marca o godz. 17 w katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu (pl. bp. Nankiera 15).

Wstęp jest wolny, a koncert ma charakter charytatywny. W czasie wydarzenia, które potrwa około godziny, będą zbierane datki na pomoc Ukrainie.

- Zaprezentujemy pieśni chóralne, patriotyczne, kozackie i wojskowe. Choć ten materiał muzyczny już wykonywaliśmy wcześniej, to rzadko występujemy we Wrocławiu. Poza tym repertuar się zmienia, ewoluuje, kierownik artystyczny dodaje nowe utwory. Osobiście liczymy na obecność Polaków, dlatego zapraszamy szczególnie Polaków, by poznawali naszą ukraińską kulturę. Społeczność ukraińska kojarzy nas dość dobrze, choć oczywiście również może przyjść - zachęca Ihor Sułyma z chóru męskiego „Żurawli".

Podkreśla, że w tym czasie muzyka może dodać otuchy i podnosić ducha Ukraińców i Polaków także, a także działać jednocząco na oba narody.