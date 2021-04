Klęska Jacka Sutryka. Nie obronił przewodniczącego Rady Miejskiej

Wydawało się, że jeżeli opozycji uda się odwołać przewodniczącego rady wywodzącego się z klubu Forum Jacka Sutryka „Wrocław Wspólna Sprawa”, to stanie się to tylko minimalną większością głosów. Tymczasem na 37 głosujących, czyli wszystkich radnych, aż 22 opowiedziało się za odwołaniem Jarosława Charłampowicza. Przypomnijmy, że prezydencki klub liczy 18 członków, a wszystkie kluby opozycyjne - 19 radnych. Wszystko wskazuje na to, że usunięciem go ze stanowisko opowiedziało się nawet trzech radnych z jego klubu.

Wniosek o odwołanie Charłampowicza złożyli radni Nowoczesnej i Współczesnego Wrocławia. Ich zdaniem przewodniczący wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, zamiast dbać o budowanie podmiotowości Rady Miejskiej, używał jej dla partykularnych interesów jednego środowiska. Chodziło między innymi o próbę wygaszenia mandatu Macieja Zielińskiego.

- Próby kneblowania niepokornych radnych w tym Macieja Zielińskiego, czy próby dyscyplinowania tych, którzy wnosili niewygodne dla władz interpelacje – zarzucił Jarosławowi Charłampowiczowi podczas dzisiejszej debaty przewodniczący klubu Nowoczesnej – Piotr Uhle. Z kolei radny Tomasz Hanczarek ze Współczesnego Wrocławia, wytykał przewodniczącemu brak współpracy z radnymi opozycji i kontaktowanie się oraz konsultowanie wyłącznie ze swoim politycznym środowiskiem.