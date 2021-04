Kiedy na basen lub do aquaparku we Wrocławiu? Nie prędko

Zarządzający wrocławskimi krytymi kąpieliskami z niecierpliwością czekają na rządowe rozporządzenie w sprawie obostrzeń pandemicznych, które mają zacząć obowiązywać od soboty 1 maja. Jak na razie poznaliśmy tylko wstępny harmonogram znoszenia ograniczeń.

Jak można wyczytać w ogłoszonym, rządowym harmonogramie, już od soboty 1 maja w każdym województwie możliwe będzie uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu w limicie do maksymalnie 50 osób. Dodatkowo w tym terminie otwarte zostaną kryte obiekty sportowe oraz baseny, ale wyłącznie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Maksymalne obłożenie danego obiektu będzie mogło wynosić maksimum 50 proc.

Co to oznacza? - Na razie możemy tylko interpretować, bo wciąż nie ma rozporządzenia w tej sprawie. Dopóki go nie będzie, to na nasz basen nie będzie można wejść. Najprawdopodobniej od 1 maja będziemy mogli wpuszczać tylko członków klubów sportowych z trenerami i ewentualnie grupy ze szkół sportowych - usłyszeliśmy w biurze klubie WKS Śląsk Wrocław, który administruje basenami przy ulicy Racławickiej we Wrocławiu. Na tekst rozporządzenia czekają też zarządzający innymi wrocławskimi basenami.