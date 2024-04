Już w niedzielę wielkie otwarcie sezonu wyścigowego na Partynicach. Masa atrakcji

Wyścigi – 7 gonitw płaskich, płotowych i z przeszkodami

Najważniejsza gonitwa inauguracyjnej niedzieli, o Nagrodę Otwarcia Sezonu, rozegrana zostanie na dystansie 4300 metrów. Uczestnicy będą mieli do pokonania na trasie 19 różnorodnych przeszkód, m.in. blisko 20-metrowej długości „przeszkodę wodną”, „przejście drogi”, „angielski skok” czy „rów z wodą”.

W programie sportowym otwarcia sezonu znalazło się siedem różnorodnych gonitw: trzy przeszkodowe, jedna płotowa oraz trzy na dystansach płaskich. Mocna stawka jeźdźców i koni na Otwarciu Sezonu to już tradycja, w gonitwach przeszkodowych zobaczymy czołówkę czeskich jeźdźców, z sukcesami startujących na europejskich torach. Do wyścigów zgłoszono łącznie 61 koni.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice to wyjątkowej urody obiekt retro pochodzący z 1907 roku. Tenże klimat retro w niedzielę 21 kwietnia będzie słyszalny, ponieważ o oprawę muzyczną dekoracji zwycięzców zadba jeden z najbardziej znanych w kraju zespołów dixielandowych – Dixie Tiger’s Band.

– Niestety, nie możemy zrobić tego natychmiast, bo wiążą nas przepisy prawa, wymaga to zmiany rozporządzenia ministra. Mam nadzieję przyszły sezon, 2025, zacząć w nowej rzeczywistości. Walka o nowe będzie trudna, bo środowisko wyścigowe jest bardzo konserwatywne. Liczę na nowoczesne spojrzenie polityków – dodał Sawka.

– To będzie sezon szczególny, bo w tym roku zaczniemy promocję wyścigów bez używania bata do popędzania koni – mówi Jerzy Sawka, dyrektor wrocławskiego toru.

Pokazy konne – woltyżerka i working equitation

Tradycyjnie organizatorzy przygotowali atrakcje towarzyszące wyścigom. W niedziele obejrzymy dwa pokazy konne. W pierwszym wystąpią partyniccy woltyżerzy, czyli zawodnicy wykonujący akrobacje na poruszającym się koniu. Wrocławska sekcja woltyżerki sportowej należy do najlepszych w kraju. Podczas pokazu zobaczymy najbardziej zaawansowanych woltyżerów, w tym członków kadry reprezentacji Polski.

Drugi z pokazów to prezentacja working equitation, stosunkowo młodej dyscypliny jeździeckiej, która staje się coraz bardziej popularna w Europie. Natomiast w Polsce wrocławski ośrodek working equitation jest największym w kraju. Dyscyplina working equitation składa się z trzech testów: ujeżdżenia, zręczności i szybkości (ten ostatni wzbudza najwięcej emocji i jest uwielbiany przez publiczność). Zawodnicy i ich konie mają za zadanie pokonanie różnych przeszkód m.in. bramkę, byka, zagrodę czy mostek.

Wrocławska Liga Hobby Horse

Dla jeszcze niewtajemniczonych podpowiadamy, że hobby horse to dyscyplina polegająca na jeździe na kukiełkowym koniku – głowa konia przymocowana jest do drzewca. Hobby horsy mają różne kształty i rozmiary. Tak jak zawodnicy startują na swoich koniach, tutaj mamy kukiełki koników, o które dzieci dbają, kompletują sprzęt, zapewniają im boks i pielęgnują. Podczas zawodów najlepsi zawodnicy pokonują nawet 130-centymetrowe wysokości, co ważne, cały czas trzymając hobby horsa między nogami !