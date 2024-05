Kibice na fecie Śląska Wrocław w Rynku. Śpiewy, race i tańce Exposito. Więcej ZDJĘĆ

- Jestem dumny z tej drużyny, za to, co zrobiła w tym sezonie. Jestem dumny z was, kibiców, za to co zrobiliście. Wszyscy zaśpiewajmy: hej, Śląsk!” - mówił Jacek Magiera. Popis dał trener bramkarzy Maciej Sikorski, który okazał się prawdziwym, kibicowskim szefem i porwał do dopingu cały Rynek. - Będziemy walczyć, żeby zdobyć tego mistrza - zadeklarował ze sceny dyrektor sportowy Śląska David Balda. W powietrze podrzucani byli Magiera i Exposito.