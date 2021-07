Karambol i ponad 20 kilometrów korków na A4 pod Wrocławiem! Lepiej tam nie jedźcie, bo utkniecie Jerzy Wójcik

W zatorach na A4 stracimy mnóstwo czasu. Korki pod Wrocławiem mają łącznie ponad 20 km długości

Jeśli nie musicie koniecznie poruszać się dziś autostradą A4 w okolicach Wrocławia, nie jedźcie tam. Sytuację na podwrocławskim odcinku tej drogi można podsumować krótko: Wszystko stoi! A jeśli nawet powoli się przemieszcza, to tylko po to, by za chwilę znów stanąć. Już w sobotni poranek wyglądało to kiepsko, po południu sytuacja się pogorszyła, a około godz. 17 doszło jeszcze do karambolu 6 aut! Na płynną jazdę trzeba będzie poczekać do nocy.