Kaczki podgorzałki już pływają po Stawach Milickich! Naukowcy z Wrocławia ratują zagrożony gatunek. Zobaczcie film i zdjęcia

W 2023 r. w rezerwacie Stawy Milickie wypuszczono na wolność 22 kaczki wyhodowane w ogrodach zoologicznych we Wrocławiu, Bratysławie i Berlinie. W poniedziałek (27 maja) dołączyło do nich kolejnych 16 ptaków. To efekt wspólnego projektu Uniwersytetu Wrocławskiego, ZOO Wrocław i Spółki Stawy Milickie S.A., który ma na celu zwiększenie populacji tych rzadkich ptaków.

- Kolejne polskie ogrody zoologiczne z: Opola, Chorzowa, Bydgoszczy i Gdańska, a także zagraniczne instytucje z Francji i Wielkiej Brytanii, wyrażają chęć przyłączenia się do naszego projektu. To doskonały przykład na to, że wspólne działania przynoszą większe efekty, a naszym celem jest odbudowa populacji tego lokalnego gatunku - mówi Marta Zając-Ossowska, Dyrektor Wydziału Edukacji we wrocławskim zoo i koordynator projektu ze strony ZOO Wrocław.

Program potrwa jeszcze cztery lata. W tym czasie do rezerwatu Stawy Milickie może trafić nawet kilkaset osobników.