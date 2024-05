Uwaga! 5000 złotych za złamanie ciszy nocnej. Tego mieszkańcom bloku robić nie wolno! Balkon na cenzurowanym

Mieszkaniowy savoir vivre nie jest taki oczywisty. Jego zasady określa kodeks wykroczeń oraz wewnętrzne regulaminy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Lepiej mieć to na uwadze, bo w przeciwnym wypadku, może nas czekać kara. Mandaty wcale nie należą do najniższych.

Cisza nocna - lepiej głośno nie imprezować

Kary są wysokie! Maksymalny mandat za łamanie ciszy nocnej to aż 5 tysięcy złotych . kto dopuszcza się tego nagminnie i uporczywie nie daje spać sąsiadom może trafić do areszt - od 5 do nawet 30 dni.

Tego nie wolno robić na balkonie

Nie tylko ciszę nocną muszą mieć na względzie mieszkańcy bloków należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Uważać trzeba tez na balkonie! Na baczności muszą się mieć m.in. nałogowi palacze. Choć nie istnieje żaden przepis, który wprost zakazywałby palenia papierosów na balkonie, to niezadowolony sąsiad może was pozwać do sądu – na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego, który mówi: