Flamingi z wrocławskiego zoo będzie można oglądać przez cały rok. Zamieszkały w nowym pawilonie. Zobaczcie zdjęcia!

52 flamingi we wrocławskim zoo mają nowy dom. Dotąd na zimę przenoszone były do Strusiarni, teraz mają własny całoroczny pawilon z panoramiczną szybą, przez którą można je oglądać.

- Nowa ekspozycja dla flamingów jest szczególnie przyjazna zwiedzającym. Przestronna woliera przechodnia zaprasza do wkroczenia w świat tych pięknych ptaków i podziwiania ich z bliska - mówi Joanna Kasprzak, prezes wrocławskiego ogrodu zoologicznego. - Zmieniamy się dla was i stale inwestujemy w pawilony w tak zwanej starej części naszego zoo. Mamy nadzieję, że flamingi zachęcą kolejnych odwiedzających do eksplorowania tych mniej uczęszczanych, a równie wartych odwiedzenia zakątków ogrodu.