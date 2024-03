Jeszcze węższa jezdnia na moście Grunwaldzkim? Urzędnicy nie mówią "nie", ale najpierw przeanalizują warianty

- To ona jest najważniejsza i jest podstawą do jakichkolwiek dalszych decyzji. Tak dzieje się zawsze w czasie przygotowywania tego typu remontów. To ta analiza będzie podstawą do ewentualnych zmian w organizacji ruchu na moście. Nie "historyczna organizacja", na co powołują się społecznicy, ale bieżące potrzeby wszystkich uczestników ruchu na moście - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Tomasz Sikora z urzędu.