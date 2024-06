Janusze tatuażu w formie, oto ich najnowsze dzieła. Oglądacie na własną odpowiedzialność!

Jak można ozdobić/oszpecić swoje ciało, przekonacie się, oglądając galerię najgorszych tatuaży, których zdjęcia ostatnio trafiły do sieci, m.in. na profil "Janusze tatuażu" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki, obejrzyjcie:

Wyznania miłości, ostrzeżenia, groźby, dziwaczne rysunki, imiona aktualnych i byłych ukochanych. Do tego spora porcja portretów, symboli i trudnych do rozszyfrowania kompozycji.

Internauci komentujący zdjęcia tych (najdelikatniej mówiąc) nie o końca udanych dzieł, nie przebierają w słowach:

"Robiony szlifierką?"

"Ten uśmiech to on mu żyletką wyciął?"

Facebook, internet

"Jakim dzbanem trzeba być?"

"Pół twarzy do odcięcia!"

Facebook, internet

"Wątroba mi zgniła, jak to zobaczyłam"

"Plecy do amputacji"

"To za takie coś się płaci?"

"Z takim tatuażem to tylko w alkoholizm można wpaść żeby zapomnieć o nim"

"To bóbr czy tygrys? Czy może oba?"