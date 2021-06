Jacek Sutryk zakiwał się w sprawie biletów. Zamiast podwyżki będzie duża obniżka!

"Zajrzeliśmy do taryfy Kolei Dolnośląskich i jest w niej najtańszy miesięczny bilet za 52 złote. Spojrzeliśmy do czwartkowej uchwały, gdzie jest mowa o złotówkowym bilecie miesięcznym Nasz Wrocław Kolej i rachunek matematyczny daje nam sumę 53 zł. Natomiast w programie Nasz Wrocław normalny bilet miesięczny MPK kosztuje 90 zł" – mówi Robert Suligowski z Akcji Miasto i Partii Zieloni.

Od 1 września na mocy przeforsowanej w czwartek (17 czerwca) przez radnych z Forum Jacka Sutryka uchwały, zaczną obowiązywać nowe reguły biletowe na podróże koleją po Wrocławiu. Można będzie kupić bilet miesięczny na jakąś trasę, a po dopłacie 1 zł, jeździć do woli tramwajami i autobusami MPK Wrocław.

Radni Jacka Sutryka zdecydowali. Bilety we Wrocławiu będą droższe!

Jak podkreśla Robert Suligowski, kuriozalne jest, że cała ta operacja taryfowa miała spowodować wzrost wpływów do budżetu Wrocławia, z tytułu sprzedaży biletów. Tymczasem, z biletu miesięcznego sprzedanego w ten sposób, 52 zł wyląduje w kieszeni przewoźnika kolejowego, a tylko złotówka w budżecie miasta. Czyli 98 proc. wpływów z biletów dostanie się Kolejom Dolnośląskim, a tylko 2 proc. miastu.

"I tak oto chytry plan prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i prezesa MPK Krzysztofa Balawejdera zwiększenia dochodów budżetowych Wrocławia może skończyć się spektakularną klapą. Zamiast wspierać system kolei miejskiej, oddamy przewoźnikom pieniądze za nic" - komentują aktywiści z Akcji Miasto.

W ich ocenie, przygotowując projekt uchwały i taryf, ktoś tego nie sprawdził i niechcący zostawił furtkę dla tych, którzy - racjonalnie kalkulując - będą kupować bilet na jedną czy dwie stacje do pięciu kilometrów w jedną stronę w Kolejach Dolnośląskich, tylko po to, by kupić o wiele tańszy bilet miesięczny i jeździć na nim tramwajami i autobusami MPK Wrocław.