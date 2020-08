Ile trwa stworzenie przejścia dla pieszych we Wrocławiu? Na Muchoborze Wielkim czekają prawie rok

Na ulicy praktycznie przez cały dzień panuje ogromny ruch, gdyż Gagarina to wylotówka z miasta między innymi do Smolca czy Krzeptowa. Utworzenie zebry przez tę jezdnię jak nigdy połączyło i kierowców, i przechodniów, którzy zgodnie optowali za tym pomysłem.

Urzędnicy przejście obiecali, ale póki co, na obietnicy się skończyło. Bartłomiej Tylkowski, przewodniczący zarządu osiedla Muchobór Wielki interesował się tą sprawą jeszcze w czerwcu. Wówczas powiedziano mu, że dokumentacja oraz dokumentacja są gotowe i zostały przekazane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta do realizacji. Od tego momentu minęły już jednak 2 kolejne miesiące.

- Obecnie standardem na przejściach dla pieszych są obniżenia krawężników i płytki stop. Wyznaczenie zebry nie ogranicza się tylko i wyłącznie do wymalowania pasów i ustawienia znaków pionowych. Każdego roku realizowane są projekty związane z obniżeniami krawężników i montażem płytek stop na przejściach, przejazdach etc. Zbierane są one w większy pakiet projektów, aby umieścić je następnie w jednym przetargu publicznym. ZDIUM właśnie przygotowuje do realizacji pakiet składający się z blisko 40 lokalizacji - tłumaczy Elżbieta Maciąg z urzędu miasta we Wrocławiu.