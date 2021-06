Gran Tourismo 2021. We Wrocławiu zobaczymy luksusowe samochody [ZDJĘCIA]

Samochody zjadą do Wrocławia w czwartek, 1 lipca, a w dalszą podróż po Polsce wyruszą w piątek rano, o godzinie 10:00. Wrocław będzie punktem startu tej spektakularnej wyprawy. Kolejne przystanki na trasie to: Katowice, Kraków, Kielce, Warszawa i Poznań.

Choć jest to już 17. Edycja Gran Turismo Polonia, impreza po raz pierwszy ma formułę objazdową (dotychczas było to wydarzenie wyłącznie torowe). Dzięki temu mieszkańcy Wrocławia będą mieli możliwość obejrzenia oszałamiającej liczy supersamochodów zaparkowanych w jednym miejscu. Ich wartość szacuje się na ok. 120 milionów złotych. Samochody będą zjeżdżały do naszego miasta przez cały dzień w czwartek, 1 lipca i parkowały przed hotelem.