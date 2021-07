Goście aquaparku za bezpłatny dotąd parking muszą teraz płacić. Taka promocja

- O widzę, że jest karta parkingowa, no to trzeba dopłacić złotówkę bo zasady u nas się zmieniły - usłyszał nasz Czytelnik od kasjerki Wrocławskiego Parku Wodnego, gdy w miniony weekend wybrał się tam, by popływać. Dopłata go zaskoczyła, bo jak dotąd goście aquaparku przy Borowskiej nie musieli płacić za parkowanie. Zdumiony mężczyzna na stronie parku znalazł informację, że złotówkowa opłata pobierana jest...w ramach promocji.

Nasz Czytelnik zauważył, że inni goście też często nie kryli zaskoczenia słysząc, że muszą dopłacić do biletu parkingowego. - To dziwne, że kasujecie, jakby nie było swoich gości. W innych aquaparkach klienci nie płacą, a do tej pory wy też nie kasowaliście za parkowanie – mówił przy sąsiedniej kasie starszy mężczyzna. Próba targowania się nie powiodła i on też wysupłał dodatkową złotówkę z portfela.