Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 2.07

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim (2.07)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew dolnośląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (2.07 0:03) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat kłodzki Wójtowice ulica: Bystrzycka, Zalesie od 1.07 godz. 14:17 do 2.07 godz. 11:15 powiat lubański Pisarzowice wodociągi od 1.07 godz. 19:21 do 2.07 godz. 15:30 powiat oleśnicki Bierutów od 1.07 godz. 21:07 do 2.07 godz. 12:00 powiat strzeliński Gęsiniec, Gościęcice Dolne, Średnie, Górne, Kuropatnik. od 18.06 godz. 16:22 do 18.01 godz. 20:30 powiat trzebnicki uraz od 1.07 godz. 22:36 do 2.07 godz. 0:30

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska od 1 do 15A, Ogrodowa od 1 do 5, Chałubińskiego od 6A do 12, Dębowskiego od 18 do 36, 12, Sądowa 17, 18, Bronka Czecha 1A, 2, 2A, 4, 9, 11, Kusocińskiego od 1 do 20 -chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.07 od godz. 8:00 do 9:00

Jelenia Góra, ul. Jagiellońska 3, 5, 9, 13.

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska od 1 do 15A, Ogrodowa od 1 do 5, Chałubińskiego od 6A do 12, Dębowskiego od 18 do 36, 12, Sądowa 17, 18, Bronka Czecha 1A, 2, 2A, 4, 9, 11, Kusocińskiego od 1 do 20 -chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.07 od godz. 14:00 do 15:00 Jelenia Góra, Sobieszów ul. Zamkowa od 1 do 23, Bronka Czecha 5, 6, 7, Chałubińskiego 14, od 19 do 29, Marusarzówny 1, 2, 3, Zamek Chojnik -

chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

3.07 od godz. 8:00 do 9:00

Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62A.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00

Jelenia Góra, Sobieszów ul. Zamkowa od 1 do 23, Bronka Czecha 5, 6, 7, Chałubińskiego 14, od 19 do 29, Marusarzówny 1, 2, 3, Zamek Chojnik -

chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

3.07 od godz. 14:00 do 15:00 Jelenia Góra, ul. Goduszyńska 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50B, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62A.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Legnica miejscowości Legnica ul. Limbowa nr 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 - brak prądu

5.07 od godz. 15:30 do 17:30 Wałbrzych Komunikat podano w zgłoszeniu na agregat

3.07 od godz. 7:30 do 14:30 Wałbrzych ulice: II Armii, Puszkina, Plater, Sportowa, 1 Maja.

3.07 od godz. 7:30 do 14:30 Wałbrzych ul. Sztygarska 1, 1A, 10, dz. Nr 7

4.07 od godz. 9:00 do 16:00

Wrocław Wrocław Fabryczna: Holenderska od 43 do 53 nieparzyste, Brodzka od 176 do 156 i od 165 do 159.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Gałczyńskiego 1 oraz dz.4/2, Diamentowa 1 i od 2 do 6, Kutrzeby od 44 do 54 parzyste, Traktorowa od 2 do 10 parzyste, Komandorska od 18 do 18a.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Rubczaka od 13 do 25 i od 16 do 20, Trzmielowicka od 1 do 9 nieparzyste, Średzka 41, Brodzka od 176 do 156 i od 165 do 159.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Bezpieczna od 1 do 83 nieparzyste, Obornicka od 92 do 106 parzyste, Łopianowa, Meliorancka, Rzemieślnicza, Ostowa, Strażacka od 65 do 73 i od 82 do 90, Kominiarska od 32 do 42 i od 33 do 43, Grawerska od 10 do 104 parzyste.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Brodzka od 176 do 156 i od 165 do 159, Stabłowicka od 125 do 149 i od 134 do 168, Towarowa 3, Zarembowicza od 1 do 37 i od 2 do 36 oraz dz.11/3, Rdestowa od 1 do 7 i od 2 do 18, Strachowicka od 62 do 64 parzyste, Graniczna od 145 do 153 i 161 nieparzyste, Skarżyńskiego od 1 do 19 i od 2 do 36 oraz dz.1/188, Wardzyńskich, Desantowa.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Borowska od 1 do 3 nieparzyste.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Norwida od 29 do 31 nieparzyste, Chałubińskiego od 4 do 6 parzyste oraz dz.24/2 i dz.24/4.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Brodzka 176 do 156 i 165 do 159, Starogajowa od 91 do 113 i od 66 do 116, Boguszowska od 84 do 86 parzyste, Staroleska 1, Jeleniogórska od 91 do 121 i od 116 do 120, Stabłowicka od 1 do 19 i od 2 do 74, Płużna dz.17/12 i dz.19/8 do 9, Rodła dz.17/4, Chrzanowskiej.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Halskiej 5 i od 2 do 20 oraz dz.5/16, dz.6/11, dz.6/12 i dz.6/21, Gardy.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Białowieska 1 i 2.

8.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Anyżowa od 8 do 14 parzyste, Waniliowa od 1 do 9 nieparzyste, Majerankowa od 1 do 1a.

8.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Wilkszyńska od 1 do 21 i od 2 do 22, Marszowicka 1, Mączna od 1 do 7 i od 2 do 16 oraz dz.11/2, Dworska od 1 do 3 i od 2 do 4 , Pilczycka od 163 do 195 nieparzyste oraz dz.34/4, dz.6/3 dz.7/14, dz.8/15 i dz.3/3, Maślicka dz.36, Białowieska 1 i od 94 do 98 oraz dz.26/1, dz.19/1 i dz.2/2.

9.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Grota-Roweckiego od 141 do 215 i od 166 do 184, Brylantowa od 1 do 13 i od 34 do 34m, Strączkowa od 1 do 41 i od 2 do 38, Kryształowa 5, Kurpiów od 1 do 13 i od 2 do 16, Jarzynowa 2.

9.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Monte Cassino od 21 do 29 nieparzyste.

9.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Płużna.

10.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Kościelna od 6a do 14a i od 11 do 15, Grota-Roweckiego od 75 do 109 i od 76 do 102, Nenufarowa od 3 do 13 nieparzyste, Poronińska od 1 do 21 i od 2 do 12, Szarych Szeregów od 41 do 81 i 30 oraz dz.198, Biwakowa od 1 do 35 i od 2 do 20, Oboźna od 1 do 15 nieparzyste.

10.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Okulickiego 14 i 19.

10.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Zagłoby od 12 do 48 i od 13 do 15, Roździeńskiego od 1 do 15 i od 2 do 16, Komeńskiego od 33a do 41b nieparzyste, Białowieska 1, 2 i od 94 do 98 oraz dz.26/1, dz.19/1, dz.2/2 i dz.5/5, Kośnego od 22a do 22b i 27.

11.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Kościelna od 6a do 14a i od 11 do 15, Wadowicka od 1 do 9 i od 2 do 18, Zawierciańska od 1 do 9 i od 2 do 12, Zabrzańska od 20 do 28 parzyste, Wodzisławska od 1 do 9 i od 2 do 16, Rybnicka od 35 do 61 i od 40 do 68, Czechowicka od 9 do 17 i od 18 do 50.

11.07 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Młodnickiego od 12 do 20 parzyste.

11.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Nadrzeczna dz.9 i dz.10.

12.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Kościelna od 6a do 14a i od 11 do 15.

12.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Psie Pole: Wilgotna.

12.07 od godz. 7:00 do 16:00 powiat bolesławiecki miejscowościach Osła i Krzywa Przepompownia - brak prądu

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 Poświętne.

8.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat dzierżoniowski Dzierżoniów ulica Zielona R-PCE2 i R-DANROL, Batalionów Chłopskich R-MZK.

2.07 od godz. 8:00 do 12:00 Piława Górna ul.: Piastowska 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 a-f, 37, 37a; Kościuszki 1/1, 1b, 6, 6a

3.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat głogowski w miejscowości Glinica nr 2 do 10 i 23 do 36 - brak prądu

9.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat jaworski miejscowości Kępy nr 37, 38, dz. nr 250/9, 250/10, 250/11,250/12, 250/13,178/7, 178/8,178/9, 178/10 - brak prądu

5.07 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowości Jawor ul. Gałczyńskiego nr 1,3,4,5,6,8 - brak prądu

9.07 od godz. 9:00 do 16:00 Sichów dz. nr 173/3

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kamiennogórski Jarkowice, działki budowlane 630/1, 630/13, 630/14, 630/21, 630/22, 630/29, 630/30.

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat karkonoski Wyłączeni czasowo odbiorcy: Czernica, WBW10120 R-KAM Czernica.

2.07 od godz. 7:00 do 9:00 Dziwiszów, ul. Karkonoska 90, 91, 91A, 91B.

2.07 od godz. 8:00 do 16:00

Wyłączeni czasowo odbiorcy: Czernica, WBW10120 R-KAM Czernica.

2.07 od godz. 12:00 do 15:00 Zachełmie, działka budowlana 137/1, 137/2.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łomnica, ul. Węglowa działka budowlana 899/10, 899/11, 904/2, 904/3.

4.07 od godz. 8:00 do 15:00 Wojcieszyce, ul. Tulipanowa 8, 8A, 12.

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 Miłków, Karczma Skalna, Skład Opału, Dom na głowie, grill.

8.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat kłodzki Polanica-Zdrój Staffa 1, 1A, Bema od 1 do 3, Czarnieckiego 1, 3, Pułaskiego od 1 do 16, Kościuszki od 13 do 15A, Stary Wielisław 131,131A

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Polanica-Zdrój Kościuszki 1, 2, 3, 5, 7, działka 107/1, Głowackiego od 3 do 6, działka 387/1, 387/2

2.07 od godz. 8:00 do 14:00

Stronie Śląskie ulice: Górna 2, 3, Strachocin 18, 18a, 19, 20, 21, 21a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Radochów 7, 13, 14, 15, 120 , działka 389/9, 389/9

4.07 od godz. 8:00 do 14:30 Ołdrzychowice

5.07 od godz. 8:30 do 14:30 Lądek Zdrój ulice: Zamenchofa, Graniczna.

8.07 od godz. 8:15 do 14:30 powiat legnicki miejscowości Jaroszówka kolonia - brak prądu

4.07 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Pawłowice PKP, GDDKiA autostrada - brak prądu

4.07 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Rzeszotary ul. Wiśniowa, Malinowa, Morelowa, Czereśniowa i Poziomkowa - brak prądu

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Dunino 2Z, 2W, dz. 16/8-9

23.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat lubański Lubań, ul. Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Łużycka, Worcella, Wojska Polskiego -chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.07 od godz. 8:00 do 10:00 Siekierczyn, od 308 do 318.

2.07 od godz. 8:30 do 13:30 Jałowiec, od 51 do 55.

3.07 od godz. 8:30 do 13:30 Siekierczyn, od 1 do 18, 20, 173, 176, 177, od 185 do 215, od 245 do 348, 353, 353A, od 411A do 416A, TOP PLAS , DINO, Urząd Gminy Siekierczyn, Bank Spółdzielczy, Zaręba ul. Willowa.

4.07 od godz. 8:00 do 10:00 Siekierczyn, od 217 do 244, od 385 do 410 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.07 od godz. 8:00 do 10:00 Siekierczyn, 345, od 347 do 369, od 372 do 384, 389 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.07 od godz. 8:00 do 10:00

Siekierczyn, 369, od 372 do 376, od 378 do 380, działka budowlana 1455/1.

4.07 od godz. 8:00 do 18:00 Wolimierz, 136, 138, 139, od 140 do 147, 150, 150A.

4.07 od godz. 8:30 do 13:00 Jałowiec, od 51 do 55.

4.07 od godz. 8:30 do 13:30 Siekierczyn, od 1 do 18, 20, 173, 176, 177, od 185 do 215, od 245 do 348, 353, 353A, od 411A do 416A, TOP PLAS , DINO, Urząd Gminy Siekierczyn, Bank Spółdzielczy, Zaręba ul. Willowa.

4.07 od godz. 16:00 do 18:00 Siekierczyn, od 217 do 244, od 385 do 410 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.07 od godz. 16:00 do 18:00 Siekierczyn, 345, od 347 do 369, od 372 do 384, 389 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

4.07 od godz. 16:00 do 18:00

Mściszów Kolonia, od 1 do 6.

5.07 od godz. 8:30 do 13:30 Zalipie, Wodociągi - SUPLAZ Sulików.

8.07 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński miejscowości Wądroże od nr 1 do 4, przepompownia dz 164/1, LPT-1E - brak prądu

2.07 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowości Ręszów hydrofornia, pałac, nr 43D, 37, 32, 38, 34, 39, 43E, 40, 41A, 31, 41, 33, 36, 34, 33, dz.197/6, 43C, 43B, 43 - brak prądu

3.07 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowości Kliszów od nr 31 do 38, przepompownia dz 141/4 - brak prądu

3.07 od godz. 8:00 do 17:00 powiat lwówecki Dębowy Gaj - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.07 od godz. 7:30 do 19:00

Dębowy Gaja, Mała Elektrownia Wodna.

5.07 od godz. 8:00 do 18:00

powiat milicki Dziadkowo 27, budynki PGR, dz. 56/10 i działki przyległe. Gm. Cieszków.

3.07 od godz. 9:00 do 17:00 Jankowa. Gm. Cieszków.

4.07 od godz. 9:00 do 17:00 Postolin od nr 1 do 19, dz. 111, dz. 106/6, dz. 173, dz. 191/9, Kościół i działki przyległe. Kozuby(Postolin) 1. Gm. Milicz.

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 Stara Huta 48, od nr 52 do 100, dz. 78, 126/1, oraz działki przyległe. Gm. Krośnice. Wielgie Milickie, Górka, Wróbliniec , Płonka. Gm. Milicz.

8.07 od godz. 8:00 do 13:00 Gądkowice od nr 1 do 9, od nr 48 do 58 i działki przyległe. Gm. Milicz.

8.07 od godz. 9:00 do 17:00 Cieszków ul. Waryńskiego, Chrobrego od nr 1 do 7, pl. Rynek od nr 1 do 6A i działki przyległe.

9.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat oleśnicki Poniatowice 99, 99A, 100. Ligota Polska od nr 6 do 50F, od nr 52 do 52C, 54A, 70, działka 70/3. Gm. Oleśnica.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 Smolna dz. 481/13 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

3.07 od godz. 10:00 do 13:00 Oleśnica ul. Lelewela, Słoneczna od nr 17 do 21, Krzywoustego od nr 11 do 15D, od nr 70 do 75, Józefa Poniatowskiego 4CDE, 6B, 8, 8A, 9, od nr 16 do 28 parzyste, Sudoła od nr 3 do 7, od nr 13 do 18, od nr 33 do 40B, Narutowicza, Armii Krajowej od nr 3 do 6, Lwowska 31.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00

Boguszyce 101D, 102B,C,D,F,K,G, oraz dz. 406/7,8,28,30,31,47. Gm. Oleśnica.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00

Solniki Wielkie od nr 25 do 28, 29a, od nr 30 do 33, 35, Kościół. Gm. Bierutów.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Smardzów ul. Krzemowa i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

5.07 od godz. 8:00 do 10:00 Piszkawa 2H, 3E, 3K, 3M, 3I, dz. 88/11,12, dz. 115, dz. 86/9, dz. 131/15-23 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

5.07 od godz. 9:00 do 14:00 Oleśnica – Lucień ul. Kosynierów dz. 14, dz. 26 i działki przyległe.

5.07 od godz. 11:00 do 14:00 Nieciszów ul. Polna 29, 30 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

8.07 od godz. 10:00 do 14:00 Poniatowice od nr 32 do 70, dz. 467/15 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

9.07 od godz. 8:00 do 9:00 Poniatowice od nr 32 do 70, dz. 467/15 i działki przyległe. Gm. Oleśnica.

9.07 od godz. 15:00 do 17:00

powiat oławski Stanowice: ul. Chabrowa, ul. Różana, ul. Astrów, ul. Słonecznikowa oraz obręb działek numer 272/14,15,20,16,,21, 273/5, 272/16,17, 212/2, 272/16,20,

3.07 od godz. 7:00 do 16:00 Zabardowice obręb działek numer 2/9, 3/1

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Grędzina ul. Bażantowa, Główna od nr 4 do 20, dz. 152 i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Marcinkowice: ul. Spacerowa 46, 46A, 33, 38, oraz obręb działek numer 168/12.

5.07 od godz. 7:00 do 16:00 Oława: ul. Twardowskiego, Herberta, Hłaski, Szymborskiej, Fredry, Poświatowskiej, Krasińskiego 20, 21, 22, 24, 24A, 26 oraz obręb działek numer 19.

8.07 od godz. 7:00 do 16:00

Jelcz-Laskowice ul. Techników 29A, 31, 31BCD oraz działki przyległe.

8.07 od godz. 8:00 do 14:00

Godzikowice: ul. Spółdzielcza 12, 19 oraz obręb działek numer 946/14

9.07 od godz. 7:00 do 16:00 powiat polkowicki miejscowości Dobromil od nr 10 do nr 14 - brak prądu

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowości Pogorzeliska od nr 1 do nr 10C - brak prądu

4.07 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowości Ogrodzisko Kolonia - brak prądu

9.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat strzeliński Zielenice: 16, 18a, 20, 21, 24, 25, 46, 79 oraz obręb działek numer 48/1, 52/1, 53/2.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Piotrowice

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Strzelin ul. Grota Roweckiego 26, 28, 30, 32, 34, 36, ul. Krzywoustego 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 26, 34, 36, ul. Kazimierza Wielkiego 8 oraz obręb działek numer 80/394, 81/8, 50/483, 4/4.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00

Zielenice: 16, 18a, 20, 21, 24, 25, 46, 79, dz. nr 48/1, 52/1, 53/2.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wygańcice od numeru 31 do 41.

5.07 od godz. 8:30 do 12:30 Rochowice

12.07 od godz. 7:00 do 20:00 powiat trzebnicki Szewce ul. Strzeszowska od nr 50 do 54.

2.07 od godz. 7:00 do 15:00 Kowale od nr 8 do 14; od nr 19 do 24; 31, 32, dz. 3/5; 3/8, 4/9, 23, 8/4 (dawniej Kowale PGR).

2.07 od godz. 8:00 do 16:00

Księginice ul. Sadowa 10, 13, 15, osiedle "Trzebnicki Raj", dz. 140/8; 144/7.

3.07 od godz. 7:00 do 15:00 Pęgów ul. Główna od nr 46 do 83; Klonowa, Kotowicka, Stawowa od nr 1 do 13, Polna od nr 1 do 19; Dworcowa od nr 1 do 5; Kościelna od nr 1 do 30; Akacjowa; Morwowa.

4.07 od godz. 8:00 do 10:00

Pęgów ul. Słoneczna, Południowa, Platynowa, Lawendowa, Zachodnia, Głowna od nr 1 do 45, Zajączków 22c-sklep, od nr 26 do 35; 41.

4.07 od godz. 9:00 do 15:00 Pęgów ul. Główna od nr 46 do 83; Klonowa, Kotowicka, Stawowa od nr 1 do 13, Polna od nr 1 do 19; Dworcowa od nr 1 do 5; Kościelna od nr 1 do 30; Akacjowa; Morwowa.

4.07 od godz. 15:00 do 17:00 Siemianice, Oborniki Śląskie ul. Miodowa, Poznańska, Radosna, Spacerowa, Bursztynowa.

5.07 od godz. 7:30 do 18:00 Pęgów ul. Południowa 1, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, dz. 689/10; 691/6; 691/7; 691/2; 689/6; 688/4, Słoneczna 1, 3, 5, 23.

5.07 od godz. 9:00 do 15:00 Czachowo.

9.07 od godz. 7:30 do 18:00

Ligota Trzebnicka od nr 10 do 70; od nr 100 do 225; 304; dz. 22; 375; 144/13-15; 10/2; 280/1-8; 273/2-10.

19.07 od godz. 7:30 do 9:00 Ligota Trzebnicka 139, 140, 145, 224a, 225.

19.07 od godz. 9:00 do 18:00 Ligota Trzebnicka od nr 10 do 70; od nr 100 do 225; 304; dz. 22; 375; 144/13-15; 10/2; 280/1-8; 273/2-10.

19.07 od godz. 18:00 do 19:00

powiat wałbrzyski Zagórze Śląskie dz. 195/8, 195/9

2.07 od godz. 9:00 do 16:00 Sierpnica dz. 491/2, 491/3, 227/1

3.07 od godz. 9:00 do 16:00 powiat wołowski Brzeg Dolny ul. Kochanowskiego 1, 3, 5.

8.07 od godz. 9:00 do 15:00 Małowice od nr 1 do 20, dz. 165/11, dz. 120, dz. 125, dz. 234.

9.07 od godz. 8:00 do 15:00

Brzeg Dolny ul. Kochanowskiego 1, 3, 5.

9.07 od godz. 9:00 do 15:00 Małowice od nr 1 do 20, dz. 165/11, dz. 120, dz. 125, dz. 234.

10.07 od godz. 8:00 do 15:00 Małowice od nr 1 do 20, dz. 165/11, dz. 120, dz. 125, dz. 234.

11.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wrocławski Chrzanów: ul. Domasławska

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Radwanice: Bzowa, Starowiejska, Stawowa, Polna, Wańkowicza, Wałowa od 50 do 52 parzyste, Wrocławska od 109 do 125 i od 60 do 70, Reja 2, Szkolna od 1 do 3 i od 2 do 14, Miedziana.

2.07 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Mała ul. Borowikowa, Rydzowa, Grzybowa, Miodowa, Motylkowa, Wrzosowa, Lawendowa, Gajowa dz. 467/44,50, 507/42, Poziomkowa od nr 1 do 3A, od nr 8 do 20, Rajska od nr 36 do 38, 25A, 27, 29. Gm. Czernica.

2.07 od godz. 8:00 do 14:00

Iwiny: Miodowa 23 oraz dz.136/21, dz.136/20 i dz.136/16.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00 Kąty Wrocławskie ul. Wrocławska 52 oraz obręb działek numer 6,9/1.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00

Stępin od nr 26 do 49, od nr 50 do 53, dz. 247, 141/18. Gm. Długołęka.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Bierzyce ul. Dębowa 1, 5, 9, Kasztanowa 7, 7a, od nr 9 do 23. Gm. Długołęka.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Garncarsko: ul. Nowowiejska 10 oraz obręb działek numer 244, 243/3.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Cesarzowice: ul. Działkowa 1, 2 oraz obręb działek numer 76/11, 76/26.

4.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wojtkowice

5.07 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Wielka ul. Młyńska 27, oraz Młyńska dz. 24, 33, 35, 536. Gm. Czernica.

5.07 od godz. 8:00 do 14:00

Chrząstawa Wielka ul. Pogodna, Cicha, Spacerowa, Nawłociowa, Lubczykowa, Czarnej Jagody, Dzikiej Róży, Spokojna 11, 22A, 23, 23A, 34, 38, dz. 10, dz. 808/2, Leśna dz. 106/2,3,4,5,6, dz. 105. Gm. Czernica.

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 Pełcznica: ul. Wietrzna, Zefirowa.

8.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wojnowice ul. Jelczańska 30 (Ferma Drobiu). Gm. Czernica.

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Poziomkowa 32, 33. Gm. Czernica.

8.07 od godz. 8:00 do 14:00 Żórawina: ul. Jagodowa, Poziomkowa, Agrestowa, Wiśniowa, Owocowa, Porzeczkowa, Wrocławska od ul. Owocowej w kier. Rzeplina.

9.07 od godz. 7:00 do 16:00 Mokronos Górny: ul. Klonowa 25 oraz obręb działek numer 73/21, 73/31.

9.07 od godz. 7:00 do 16:00 Wojnowice ul. Czereśniowa 5, 11, 13, 14, 18B, 22, 24, 24B, 25. Gm. Czernica.

9.07 od godz. 8:00 do 14:00

Bogusławice: wszystkie ulice.

10.07 od godz. 7:00 do 16:00

Kobierzyce: ul. Św. Wojciecha, Ziemowita, Sobótki, Kupały.

10.07 od godz. 7:00 do 16:00 Kotowice: Spacerowa 8 oraz dz.116/4, Ogrodowa, Cmentarna, Podwalna, Słoneczna, Główna od 31 do 33 i od 20 do 24, Kościelna od 5 do 13 i od 6 do 14 oraz Kotowice dz.613/7 Śluza Ratowice.

11.07 od godz. 7:00 do 16:00 Bielany Wrocławskie: Cicha od 1 do 11 i od 2 do 14 oraz dz.330/2, dz.178/22 i dz.365/1.

12.07 od godz. 7:00 do 16:00 Kamieniec Wrocławski ul. Cichy Kącik od nr 1 do 7, 9, 11, 13, 16, Kolejowa 1, 3, 5, 6, 9, od nr 19 do 29 nieparzyste, Energetyczna 2, Skośna 2, oraz dz. 237/9, 238/15, Wrocławska od nr 134 do 176 parzyste, od nr 105 do 163 nieparzyste, Łąkowa od nr 1 do 11A, 13, Podwale od nr 1 do 12, Wałowa, Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Torowa. Gm. Czernica.

12.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat zgorzelecki Łagów, ul. Młyńska, Miła, Dworska, Strumykowa od 15 do 41, 24, 45, 47, 48, Szkolna od 26 do 32 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.07 od godz. 8:00 do 10:00 Łagów, ul. Szkolna od 9 do 21.

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Łagów, ul. Młyńska, Miła, Dworska, Strumykowa od 15 do 41, 24, 45, 47, 48, Szkolna od 26 do 32 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

2.07 od godz. 12:00 do 14:00 Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego od 45B do 45C.

4.07 od godz. 8:30 do 14:00

Zatonie - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.07 od godz. 8:00 do 10:00 Bogatynia, ul. Mickiewicza nieparzyste od 1 do 19F, od 4A do 4D, od 6A do 6B, Spacerowa 8, od 10A do 10D, Młodych Energetyków 1, stacja paliw Lotos - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.07 od godz. 8:00 do 10:00

Bogatynia. ul. Parkowa, Spacerowa, Ogrodowa, Cicha, Norwida, Francuska, Kręta, Wesoła.

5.07 od godz. 8:00 do 10:00 Bogatynia, ul. Mickiewicza nieparzyste od 1 do 19F, od 4A do 4D, od 6A do 6B, Spacerowa 8, od 10A do 10D, Młodych Energetyków 1, stacja paliw Lotos - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.07 od godz. 14:00 do 16:00 Zatonie - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

5.07 od godz. 14:00 do 16:00 Bogatynia, ul. Parkowa, Spacerowa, Ogrodowa, Cicha, Norwida, Francuska, Kręta, Wesoła.

5.07 od godz. 14:00 do 16:00 powiat złotoryjski miejscowości Lubiatów dz. 947\28\31 - brak prądu

3.07 od godz. 10:00 do 14:00 powiat średzki Osiek: ul. Akacjowa , Leśna ,Klonowa , Kasztanowa.

3.07 od godz. 7:00 do 16:00

Mrozów: ul. Parkowa, Kościuszki, Cmentarna, Akacjowa, Lawendowa, Dębowa, Na wzgórzu, Sosnowa, Klonowa, Leśna, wszystkie do nich przyległe

3.07 od godz. 7:00 do 16:00 Szymanów

5.07 od godz. 7:00 do 15:00 Osieczyna

8.07 od godz. 7:00 do 15:00 Pustynka

9.07 od godz. 7:00 do 16:00 Miękinia: teren Piekarni, Kościuszki 20 oraz obręb działek numer 80,76, ul, Zachodnia,

10.07 od godz. 7:00 do 16:00

powiat świdnicki R-KAM Czernica WBW10120.

2.07 od godz. 8:00 do 13:00 WBW10062 R-DUDEK, WBW10319 R-DUO_PLAST, WBW10009 R-ARM.

2.07 od godz. 17:00 do 19:00 Witoszów Dolny 64 - 76A, 119

3.07 od godz. 8:00 do 10:00 Strzegom ul. Malinowa dz. nr 192/3.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Witoszów Dolny 65 - 68

3.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wyłączeni czasowo odbiorcy: Świebodzice ul. Ciernie od nr 47 do nr 113, ul. Sielska, ul. Rumiankowa, ul. Lawendowa, ul. Boczna, ul. Wiosenna, ul. Łąkowa.

4.07 od godz. 7:00 do 9:00 Biała nr 56 i dz. 279/2; 162/1-22, 88/4, 88/5, 204/1, 159, 159/3, 150/1, 151/1-4, 158/1, 319/7

4.07 od godz. 8:00 do 15:00 Szczepanów

4.07 od godz. 9:00 do 14:00 Wyłączeni czasowo odbiorcy: Świebodzice ul. Ciernie od nr 47 do nr 113, ul. Sielska, ul. Rumiankowa, ul. Lawendowa, ul. Boczna, ul. Wiosenna, ul. Łąkowa.

4.07 od godz. 17:00 do 19:00 Świebodzice ul. Świdnicka 60 (ORLEN), 31, oś. Sudeckie nr 2a do 2c, 3a i 3b, 4a do 4F, 5a do 5F, 6a do 6e, 7a do 7f, 8a do 8f, 9a do 9f, dz. nr 69/33, dz. nr 80/6, dz. nr 83, dz. nr 1079/1, ul. K. Pułaskiego od nr 1 do 51, garaże przy dz. nr 691/2.

5.07 od godz. 7:30 do 8:30

Dobromierz ulice: Chrobrego, Krótka 2,3 , Młynarska, Ogrodowa, Plac Wolności od 14 do 23, Zielona

5.07 od godz. 9:00 do 14:00 Świebodzice ul. Świdnicka 60 (ORLEN), 31, oś. Sudeckie nr 2a do 2c, 3a i 3b, 4a do 4F, 5a do 5F, 6a do 6e, 7a do 7f, 8a do 8f, 9a do 9f, dz. nr 69/33, dz. nr 80/6, dz. nr 83, dz. nr 1079/1, ul. K. Pułaskiego od nr 1 do 51, garaże przy dz. nr 691/2.

5.07 od godz. 14:00 do 15:00

Łażany ul. Polna dz. nr 198/1, dz. nr 198/3, dz. nr 198/4 i 5.

6.07 od godz. 9:00 do 16:00 Strzegom ul. Jeleniogórska

7.07 od godz. 8:00 do 15:00 WBW10020 R-Betoniarnia.

8.07 od godz. 9:00 do 16:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

