Śmiertelny wypadek na torach we Wrocławiu. Pociąg potrącił młodego mężczyznę w pobliżu stacji Wrocław Zachód, utrudnienia na trasie

Godz. 18.00

Pociągi w obu kierunkach na odcinku Wrocław - Kąty Wrocławskie, Wałbrzych i Jelenia Góra, jeżdżą objazdem przez stację Wrocław Gądów.

Na ul. Krzemieniecką przy przejeździe kolejowym, podjeżdżają autobusy zastępcze, które zabierają pasażerów w dalszą trasę do Smolca. Od stacji Smolec, pasażerowie pojadą już pociągami, w kierunku Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby Górnej.

Czynności w miejscu wypadku będą trwały jeszcze kilka godzin – informują Koleje Dolnośląskie.

Godz. 17:20

- Policja otrzymała zgłoszenie kilkanaście minut po godz. 15:00. Wynikało z niego, że przy ul. Krzemienieckiej doszło do zderzenia pociągu i pieszego. Na miejsce zadysponowano funkcjonariuszy, którzy potwierdzili zdarzenie. Obecnie trwają oględziny pod nadzorem prokuratora, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia. Ruch pociągów został wstrzymany w obu kierunkach. Młody mężczyzna zginął na miejscu - mówi st. asp. Łukasz Porębski z KWP we Wrocławiu.