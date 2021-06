Fredruś wyjedzie na wrocławskie ulice jeszcze w tym roku! Oto szczegóły [ZDJĘCIA]

Fredruś to słynny autobus-kabriolet pochodzący z 1974 roku - to właśnie wtedy po raz pierwszy wyjechał na wrocławskie ulice. Powstał w oparciu o Jelcza 272 MEX o numerze 646. Zaczął garażować dopiero w roku 2009. I chociaż, jak się okazało w ubiegłym roku, był w całkiem dobrym stanie, postanowiono rozkręcić go "do ostatniej śrubki" i zrobić na tip-top.

- Remont rozpoczął się w ubiegłym roku. Podzieliliśmy go na kilka etapów. Pierwszy obejmował rozebranie pojazdu, drugi - naprawę podwozia tak, by Fredruś mógł jeździć o własnych siłach. Ten zakończyliśmy 31 grudnia 2020 roku. Obecnie prowadzone są prace związane z odnowieniem nadwozia i oblachowywaniem. Zakładane są blachy zewnętrzne. Fotele zostały obite tak jak w 1974 roku - mówi Michał Maliczkiewicz z Wydziału Partycypacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.