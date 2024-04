Festiwal piwa i targi rzeczy wyjątkowych w ten weekend we Wrocławiu. Tu kupisz piwo, magiczne kamienie i potańczysz na silent disco Jarosław Jakubczak

(20-21.04.2024) Festiwal i targi we wrocławskiej Czasoprzestrzeni. Wstęp bezpłatny. Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (45 zdjęć)

Wrocławski Lotny Festiwal Piwa i Targi Rzeczy Wyjątkowych, to dwa wydarzenia, które odbywają się w ten weekend, 20-21 kwietnia we wrocławskiej Czasoprzestrzeni. Podczas festiwalu, spróbować można kratowych trunków, a na targach znaleźć naprawdę wyjątkowe rzeczy. Któż by nie chciał mieć magicznych kamieni, przynoszących szczęście? Jeśli to za mało, jest jeszcze jedna atrakcja. Spragnieni zabawy mogą uczestniczyć w silent disco, które już w sobotni wieczór.