Energa Basket Liga: Śląskowi nie udało się poskromić mistrzowskiej Stali

Spotkanie ze Stalą Śląsk rozpoczął trochę zmienionym składem, ponieważ na boisko wybiegli Strahinja Jovanović, Kodi Justice, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa oraz Cyril Langevine. Pierwsze punkty w meczu zdobył Ramljak, jednak widać było, że oba zespoły zaczęły dość nerwowo i nie były w stanie znaleźć swojego rytmu. Pierwsza przełamała się Stal za sprawą trójki Palmera Jr. oraz akcji 2+1 Kuliga, po których było 4:8. Wydawało się, że Śląsk już zaczyna wchodzić w mecz, kiedy kolejne punkty Stali szybko zmusiły trenera Mijovicia do wzięcia przerwy na żądanie. Po niej gra WKS-u niestety niezbyt się poprawiła. Indywidualna akcja Jovanovicia to było za mało, aby dogonić rywali, którzy powoli zwiększali swoją przewagę. Przebieg meczu chwilowo odmieniło wejście Bibbsa, który od razu zdobył pięć punktów, zmniejszając tym samym stratę wrocławian do czterech oczek. Do Amerykanina należały też ostatnie punkty w tej kwarcie, która po jego rzucie zza łuku zakończyła się wynikiem 20:23.