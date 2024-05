Przymrozki wracają na Dolny Śląsk! Tutaj będzie na minusie, IMGW wydało ostrzeżenie

Ochłodzenie najbardziej odczuwalne będzie na południu Dolnego Śląska. W poniedziałek (13 maja) od godz. 23 do wtorku (14 maja), godz. 6 rano, prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 3°C, a przy gruncie do -2°C.

Najzimniej będzie w sześciu powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim oraz w Jeleniej Górze. To właśnie dla nich zapowiedziana została minusowa temperatura, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed przymrozkami w tych miejscach. Sprawdzalność prognozy IMGW szacuje na 80 procent.

W pozostałej części Dolnego Śląska nocnych przymrozków nie będzie. W nocy z poniedziałku na wtorek, temperatura osiągnie od 4 do 7 st. C. W dzień, we wtorek (14 maja) zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 21 st. C. Później, w tygodniu we Wrocławiu okolice 22-24 st. C w trakcie dnia, w nocy 8-12 st. C. Popada dopiero w weekend.