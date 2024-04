Ekologiczna akcja Gazety Wrocławskiej trwa. Rozdajemy drzewka za surowce wtórne. Poznaj szczegóły!

- Każdy z nas może przyłączyć się do walki o środowisko. Od codziennych decyzji zależy to, jakim powietrzem oddychamy i jak wygląda nasze otoczenie. Jesteśmy przekonani, że edukacja jest kluczem do zmiany, dlatego aktywnie angażujemy się w podnoszenie świadomości ekologicznej. "Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie" - to jedna z naszych myśli przewodnich. Każdy z nas może przyłączyć się do walki o środowisko. Od codziennych decyzji zależy to, jakim powietrzem oddychamy i jak wygląda nasze otoczenie. Jesteśmy przekonani, że edukacja jest kluczem do zmiany, dlatego też aktywnie angażujemy się w podnoszenie świadomości ekologicznej – mówi Dorota Winiarska, prezes fundacji "Świadomi Klimatu".