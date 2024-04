Druga tura wyborów samorządowych 2024. Najnowsze informacje - Wrocław i Dolny Śląsk. Wyniki PKW na ŻYWO

21 kwietnia odbywa się II tura wyborów samorządowych na urzędy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i sołtysów. Przeczytaj jak przebiega głosowanie na Dolnym Śląsku. Tu także po godzinie 21:00 ukażą się pierwsze wyniki. Śledź przebieg drugiej tury wyborów samorządowych z Gazetą Wrocławską.

SĄ JUŻ OFICJALNE WYNIKI WYBORÓW WE WROCŁAWIU - PKW ZLICZYŁA WSZYSTKIE 330 KOMISJI OBWODOWYCH. Sprawdź poniżej:

Najnowsze wyborcze informacje z powiatu kłodzkiego. Jak zakończyła się tam II tura wyborów? Gmina Nowa Ruda - dotychczasowa wójt Adrianna Mierzejewska uzyskała reelekcję. Zdobyła 2 265 głosów (56,43 proc.). Jej kontrkandydat Paweł Szafran 1 749 (43,57 proc.)

Szczytna - burmistrzem został Krzysztof Żak. Zaufało mu 1 198 wyborców (51,91 proc.). Do drugiej tury przeszedł także Bartosz Roguz, ale uzyskał tylko 1 110 głosów (48,09 proc.)

Stronie Śląskie - w drugiej turze zmierzyli się Dariusz Chromiec i Tomasz Erdmański. Zdobyli po 1 454 i 1 193 głosy, co przełożyło się na 54,93 proc. i 45,07 proc. Dotychczasowy burmistrz został ponownie wybrany.

W Obornikach Śląskich wybrano nowego burmistrza w II turze:

Jacek Protasiewicz stracił już sporo, miał do stracenia jeszcze więcej...

W Kamiennej Górze oddano 5504 ważne głosy. Decydujących okazało się 60!

We Wrocławiu PKW policzyło już głosy z blisko połowy komisji obwodowych! Po zsumowaniu 155 na 330 komisji, wyniki są następujące >>> kliknij poniżej<<<

W Polkowicach wszystko jest już jasne. Po jednej kadencji na fotel burmistrza powraca Wiesław Wabik.

Niespodzianka wyborcza w podwrocławskiej gminie Kostomłoty - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Złotoryja ma nowego włodarza!

Wszystko policzone w Kątach Wrocławskich. Oto nowy burmistrz!

Nowy wójt w gminie Żórawina pod Wrocławiem! PKW policzyła już głosy ze wszystkich komisji!

Wyborcze starcie w Jeleniej Górze. Kto górą w II turze? Papaj czy Łużniak?

W Boguszowie-Gorcach burmistrz Sylwia Dąbrowska (wybrana w przedterminowych wyborach w 2021 roku) żegna się ze stanowiskiem! Z wynikiem 1 020 głosów (23,89 proc.), przegrała z Danielem Lubińskim, który zdobył 3 249 (76,11 proc.)

Kupaj czy Śliwińska-Łokaj w Legnicy? Oto wyniki podane do tej pory przez PKW - zobacz NA ŻYWO - poniżej:

Świdnica wybiera prezydenta w II turze! Co wynika z cząstkowych wyników wyborów podanych na razie przez PKW? Czytaj poniżej:

Blisko niespodzianki w Sycowie!

Niezwykle zacięta walka o fotel burmistrza w Kątach Wrocławskich! Po przeliczeniu 1/3 głosów z komisji, prowadził obecny burmistrz - Julian Żygadło. Około godz. 22:30 pojawiły się wyniki z 57 proc. komisji i... na prowadzeniu jest już jego rywalka - Katarzyna Sebzda-Sztul. Tu o zwycięstwie zadecydują pojedyncze głosy!

Zmiana na stanowisku burmistrza Niemczy. Jarosław Węgłowski z PiS przegrał z Rafałem Pawłowskim (bezpartyjny z poparciem KO). Kandydaci zdobyli odpowiednio 973 i 1267 głosów, co dało 43,44 proc. i 56,56 proc.

Jacek Sutryk zwycięża miażdżącą przewagą z Izabelą Bodnar. Według badania exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsat, Jacek Sutryk otrzymał 67,8% procent głosów a Izabela Bodnar 32,2.

Ostatnie minuty głosowania w II turze wyborów samorządowych 2024. Lokale wkrótce się zamkną, cisza wyborcza się skończy, a wyborcy poznają pierwsze cząstkowe wyniki.

Na trzeciej konferencji PKW 21 kwietnia usłyszeliśmy, że frekwencja w całym kraju do godz. 17:00 wyniosła 33,17 procent.

Na Dolnym Śląsku do urn poszło 29,51 procent uprawnionych do głosowania. Wrocław na razie nadal plasuje się na pozycji ostatniej z frekwencją na poziomie 25,99%.

Rekordową liczbę wyborców w całej Polsce zanotowano w miejscowości Odrzywół. Tu do głosowania poszło 62,51 procent uprawnionych. Najmniej zaś w Miastku, bo 21,82 procent. Porównując frekwencję w dzisiejszym głosowaniu do tej sprzed dwóch tygodni, o godzinie 17:00 była ona o 6 procent wyższa. W porównaniu natomiast do 2018 roku, ta obecna wynosi mniej o 5 procent. Przestępstwa i wykroczenia

Od ostatniego meldunku nie odnotowano żadnych nowych przestępstw ani z kodeksu wyborczego ani karnego. Odnotowano natomiast 25 nowych wykroczeń polegających na naruszeniu ciszy wyborczej. Łącznie daje to liczbę 106 wykroczeń i przestępstw. W jednej z gmin na Podlasiu obecny wójt organizował prywatny transport do lokalu wyborczego dla swoich wyborców. W tej sprawie postanowił interweniować jego kontrkandydat, usiłując zatrzymać samochód. Ponieważ kierowca auta się nie zatrzymał, ów kontrkandydat przejechał kilkadziesiąt metrów na masce pojazdu. Interweniowała policja. Konieczna też była pomoc medyczna dla poszkodowanego. Nie ma informacji o jego stanie zdrowia. Na szczęście do podobnych incydentów nie dochodziło w naszym regionie.

Nadal spokojnie przebiega druga tura wyborów samorządowych. Nie zgłaszano przypadków łamania ciszy wyborczej. Niestety, wszystko wskazuje na to, że zarówno Wrocław jak i Dolny Śląsk wykazuje najmniejsze w całym kraju zainteresowanie pójściem do urn. Czekamy zatem na kolejne doniesienia PKW dotyczące frekwencji w naszym regionie.

W województwie dolnośląskim frekwencja wyniosła do godziny 12:00 10,64%.

Wrocław z frekwencją poniżej 9%!

PKW poinformowała, że w Polsce, ogółem, do godziny 12:00, wyniosła ona niecałe 13%. Ze wszystkich 9 miast wojewódzkich, gdzie dziś odbywa się druga tura, we Wrocławiu wyniosła najmniej, bo jedynie 8,97%.

Dolny Śląsk: Frekwencja w Jeleniej Górze, na godzinę 12:00 wyniosła 9,5%. Da porównania w roku 2018, była ona wyższa o 3%.

W Polsce doszło do doszło do 76 przestępstw i wykroczeń związanych ze złamaniem ciszy wyborczej.

Oboje kandydatów na prezydenta Wrocławia oddało już swoje głosy.

Co stanie się jeśli kandydaci zdobędą identyczną ilość głosów? - W przypadku równej liczby głosów, kodeks wyborczy przewiduje w pierwszej kolejności sprawdzenie w ilu obwodach wygrali konkretnie kandydaci. Wygrywa ten, który wygrał w większej ilości obwodów. Jeśli okaże się, a takie sytuacje się też zdarzały, że kandydaci wygrali w równej liczbie obwodów, wtedy przeprowadzane jest losowanie - mówi minister Magdalena Pietrzak, sekretarz PKW i szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

Jak głosi artykuł 473 Kodeksu Wyborczego, § 7 i 8: W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym głosowaniu otrzymają tę samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeżeli liczby obwodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, byłyby równe, o wyborze wójta rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia obaj kandydaci lub pełnomocnicy wyborczy ich komitetów wyborczych.

Tryb przeprowadzania losowania, o którym mowa w § 3 i 7, określa Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory przebiegają spokojnie mimo doniesień o łamaniu ciszy wyborczej w sobotę, 20 kwietnia. Na Dolnym Śląsku odnotowano jeden incydent związany z łamaniem ciszy. Wszystkie komisje otworzyły się o czasie.

Lokale wyborcze w mieście wydają się świecić pustkami. Przykładowo w komisjach 190, 191, 192, na 1500 osób uprawnionych do głosowania, tylko 50 oddało dotąd swoje głosy. Pustki w lokalach wyborczych. Słaba frekwencja we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Gazeta Wrocławska Do komisji nie ustawiają się kolejki

Dziś w pojazdach wrocławskiego MPK nie jesteście zobowiązani do zakupu biletów. Do lokalu wyborczego dojedziecie za darmo.

Wybory samorządowe 2024 - II tura. Gdzie się odbędzie?

Długo wyczekiwana druga tura wyborów samorządowych odbywa się w niedzielę, 21 kwietnia. Tam, gdzie nie udało się wybrać włodarza w turze pierwszej, mieszkańcy głosują w "dogrywce". Łącznie w Polsce, wybory 21 kwietnia odbędą się aż w 9 miastach wojewódzkich i 748 gminach. Łącznie startuje w nich 1492 kandydatów, w tym 307 kobiet i 1185 mężczyzn. W czterech gminach kandydaci nie mają kontrkandydatów.

Na Dolnym Śląsku, poza Wrocławskiem, o przywództwo na lata 2024-2029 powalczą jutro kandydaci z, m.in.: Oławy, Jelcza-Laskowic, Oleśnicy, Obornik Śląskich, Legnicy, Świdnicy czy Jeleniej Góry.

Wybory samorządowe 2024 - II tura. Jak i gdzie głosować

21 kwietnia, do lokali wyborczych udamy się w godzinach od 7:00 do 21:00. Po 21:00 także, skończy się trwająca od soboty (godz. 0:00) cisza wyborcza. Nie zapominajmy, że za naruszenie ciszy wyborczej grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Nie agitujmy i w żadnym wypadku nie publikujmy wyników częściowych lub sondaży. Taka działalność w czasie ciszy wyborczej to już kary rzędu 500 tys. zł - 1 mln zł. Jeśli nie jesteście pewni, gdzie macie się udać na głosowanie, skorzystajcie z wyszukiwarki lokali wyborczych.