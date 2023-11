Mnóstwo atrakcji na weekend 11-12 listopada we Wrocławiu. Koncerty, parady i targi zoologiczne. Zobaczcie co będzie się działo! Remigiusz Biały

Nadchodzący weekend we Wrocławiu zapowiada się arcyciekawie i intensywnie. I to nie tylko z okazji przypadającego w sobotę (11 listopada) Święta Niepodległości. W weekend odbędą się parady, marsze i szereg koncertów, a do tego jeszcze m.in. targi zoologiczne. Pogoda powinna dopisać, warto skorzystać z weekendowych propozycji.