Dolnośląska Wioska Muminków - Kalevala - ma szansę na turystycznego Oskara | ZDJĘCIA Alina Gierak

Wioska w Borowicach to efekt zachłyśnięcia się Finlandią oraz kulturą skandynawską Michała i Magdaleny Makowskich. Najpierw odkryli Finlandię i się nią zachwycili. Potem odkryli Borowice, małą wioskę w Karkonoszach, która od razu skojarzyła się im z tym, co widzieli w Finlandii. Postanowili połączyć obie fascynacje i na Pogórzu Karkonoskim zbudować lapońską wioskę z domkami Muminków. Kalevala Zobacz galerię (8 zdjęć)

W Kalevali nikogo nie dziwi zaprzęg z psami husky ani renifery. W namiotach rozstawionych na śniegu jest ciepło i przytulnie. Niebieski Domek Muminków zachęca do pozostania. Kalevala z Borowic koło Karpacza, zwana Dolnośląską Wioską Muminków, po raz trzeci znalazła się w finałowej piątce World Travel Awards, największego turystycznego plebiscytu na świecie. Wyniki poznamy 4 lutego 2024 roku w Berlinie. Wśród kontrkandydatów dolnośląskiej atrakcji są turystyczne potęgi Europy między innymi Chamonix-Mont-Blanc we Francji i Dino Park Lourinha w Portugalii. Co takiego jest w Kalevali, że przyciąga turystów latem i zimą? Zobaczcie zdjęcia.