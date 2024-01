Dodatkowy milion złotych na Straż Miejską we Wrocławiu i 10 nowych etatów. Oto pomysł Lewicy na zwiększenie bezpieczeństwa w mieście

- W takiej formie wrocławianie mają niewiele pożytku ze Straży Miejskiej i jest on niewspółmierny do kosztów, które ponosimy w związku z jej funkcjonowaniem. Nie winię za to strażników. Wielu z nich też nie podoba się taki stan rzeczy. To wina prezydenta Wrocławia i jego ludzi, ponieważ to w ratuszu znajduje się centrum dowodzenia tej jednostki i to jest główny powód tego, iż w straży od lat są wolne etaty - opisuje radny miejski.