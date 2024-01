Czy do wrocławskich wyborów samorządowych ustawią się długie kolejki? Urząd miasta planuje zmiany, radni osiedli podają propozycje Maciej Rajfur

Kolejka do lokalu wyborczego na Jagodnie podczas wyborów parlamentarnych 15 października 2023. W samorządowych wyborach nie przewiduje się aż tak dużej frekwencji, ale lepiej dmuchać na zimne, a nie na gorącą herbatę w kolejce. Jaroslaw Jakubczak/Polska Press

Wybory samorządowe czekają nas już na początku kwietnia. We Wrocławiu rady osiedla zastanawiają się, czy nie dojdzie do powtórki z 15 października 2023, kiedy to do lokali (przede wszystkim na Jagodnie) ustawiały się kilkugodzinne kolejki, a oddawanie głosów trwało do późnych godzin nocnych. Czy miasto Wrocław planuje jakieś zmiany? Wyjaśniamy.