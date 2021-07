Czas na wielkie widowisko! Weekend z Grand Prix na Stadionie Olimpijskim [ZAPOWIEDŹ]

Na powrocie cyklu Grand Prix do Wrocławia po dwunastoletniej przerwie skorzystał każdy zainteresowany. Kibice otrzymali fantastyczne widowisko, żużlowcy tor gwarantujący ciekawą rywalizację, a promotor - brytyjska firma BSI - fantastyczną promocję prowadzonych przez siebie rozgrywek.

Zawody w sezonie 2019 zakończyły się zwycięstwem Bartosza Zmarzlika, który później sięgnął po swój pierwszy tytuł indywidualnego mistrza świata. Przed rokiem Stadion Olimpijski był gospodarzem dwóch rund. Najpierw wygrał Artiom Łaguta, a dzień później - ku uciesze miejscowej publiczności - pochodzący z Wrocławia Maciej Janowski.

To właśnie we wspomnianej trójce żużlowców należy upatrywać faworytów najbliższych turniejów w stolicy Dolnego Śląska. Janowski i Łaguta w otwierających sezon zawodach w Pradze również podzielili się zwycięstwami i obecnie plasują się na dwóch pierwszych miejscach w klasyfikacji przejściowej. Zmarzlik zajmuje szóstą pozycję. Dwukrotny indywidualny mistrz globu będzie zatem nad wyraz zdeterminowany, aby już we Wrocławiu wejść do ścisłej czołówki.