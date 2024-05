Chwila relaksu między maturami. Zobacz najlepsze memy o maturzystach, internauci nie zawiedli!

Maturzyści do egzaminu maturalnego z języka polskiego podeszli we wtorek (7 maja), o godz. 9. Chwilę później doszło do przecieku zadań. Arkusze pojawiły się mediach społecznościowych, a zdjęcie zrobił im jeden z maturzystów. Niestety, zapomniał, że widnieje tam jego PESEL. Jego matura została natychmiast unieważniona, co natychmiast wychwycili twórcy memów.

To nie koniec komentarzy internautów. Memami śmieją się głównie z wtorkowej matury, choć nie brakuje żartów z egzaminów z matematyki, języka angielskiego czy biologii. Na pewno robią je również sami absolwenci liceów i techników, którzy żartując w ten sposób, dają upust stresowi związanemu z pisaniem matury.

Na temat matur co roku powstaje mnóstwo memów, które potrafią rozbawić do łez. Wybraliśmy najlepsze z nich, przeglądając m.in. platformę X (dawnego Twittera), wykop.pl i media społecznościowe. Internauci są w formie! Zobacz memy o maturzystach w galerii: