Chciał skoczyć do Odry z mostu Grunwaldzkiego. Interweniowało dolnośląskie WOPR i policja

Do zdarzenia doszło przed godz. 9 w niedzielę (5 maja). Jak informuje dolnośląski zespół Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, o godz. 8.42 na numer alarmowy WOPR przyszło zgłoszenie z CPR o mężczyźnie, który najprawdopodobniej chce skoczyć do Odry z mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.

- Ratownicy udali się na miejsce łodzią ratowniczą i już po 2 minutach byli na miejscu zdarzenia. Jeden z naszych ratowników, do czasu przyjazdu wsparcia, asekurował mężczyznę na moście, a zespół ratowników na łodzi wraz z policjantami Komisariatu Wodnego zabezpieczał akwen w okolicy mostu - relacjonują WOPR-owcy.

Mężczyznę udało się zdjąć z barierki mostu i przekazać ratownikom medycznym.

***

Jeśli twój nastrój znacznie się pogarsza – nie bój się poprosić o pomoc. Zadzwoń na telefon zaufania albo sprawdź, czy możesz skorzystać z dyżuru telefonicznego u psychoterapeuty lub psychiatry. Możesz też skorzystać z całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 22 22.