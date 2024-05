Kobieca Twarz Dolnego Śląska 2024. Poznajcie laureatki wybrane głosami czytelników Gazety Wrocławskiej

Laureatki akcji Kobieca Twarz Roku

Oto ranking liderek w kategorii CÓRKI. To on zdecyduje, które Panie wezmą udział w castingu podczas Forum Kobiecości oraz awansują do ogólnopolskiego finału i będą mieć szanse na zdobycie Toyoty Aygo…

Oto ranking liderek w kategorii MATKI. To on zdecyduje, które Panie wezmą udział w castingu podczas Forum Kobiecości oraz awansują do ogólnopolskiego finału i będą mieć szanse na zdobycie Toyoty Aygo…

Oto ranking liderek w kategorii KOBIETY DOJRZAŁE. To on zdecyduje, które Panie wezmą udział w castingu podczas Forum Kobiecości oraz awansują do ogólnopolskiego finału i będą mieć szanse na zdobycie…

Forum kobiecości odbyło się we wrocławskim Q-Hotelu.W wydarzeniu wzięło udział około 60 niezwykłych pań. Wybrane na drodze internetowego głosowania, pretendentki do tytułu "Kobiecej Twarzy Dolnego Śląska" przystąpiły do castingu. To w oparciu o ten właśnie casting jury wybrało trzy panie, którym przyznano tytuł.