Burza i ulewa we Wrocławiu. Miejscami nawet grad! Jest ostrzeżenie meteo dla miasta i Dolnego Śląska

Ostrzeżenie IMGW dla Dolnego Śląska

We Wrocławiu i w większości Dolnego Śląska prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie IMGW dla regionu dotyczące burz ważne jest do godz. 18:00. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 80 proc.

Intensywniejsza burza przejdzie przez północną część Dolnego Śląska. Na terenie powiatów:

oleśnickiego,

milickiego,

trzebnickiego,

wołowskiego,

górowskiego,

lubińskiego,

polkowickiego,

głogowskiego,

prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu: od 25 mm do 40 mm, lokalnie 55 mm oraz porywy wiatru do około 80 km/h. Miejscami pojawi się grad. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi 90 proc. To II stopień ostrzeżenia, obowiązuje do 23 maja, do godz. 2:00 w nocy.