Bulgocząca woda w fosie miejskiej we Wrocławiu. Przyciąga wzrok spacerowiczów. Co to naprawdę jest? Michał Perzanowski

W okolicy Promenady Staromiejskiej i placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu można zaobserwować tajemnicze bąble, na powierzchni wody. Spacerujący przez kładkę wrocławianie robią temu zjawisku zdjęcia, obawiając się o duże zanieczyszczenie naszej fosy. Czy to ulatniający się gaz? A może to jakaś chemiczna substancja? Znamy odpowiedź!