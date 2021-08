Budynek, który zawalił się we Wrocławiu jest na sprzedaż. Cena: 3,5 mln zł

Tu topiono srebro

Nieruchomość przy pl. Strzeleckim to dawne zakłady, w których produkowano srebrną biżuterię. Krzysztof Wesołowski z wrocławskiej ASP wspomina, że był to niesamowity zakład z miejscem do topienia srebra na dole i maszynami tworzącymi łańcuszki w głównej hali. Nawet 3 tony rocznie biżuterii wychodziło z tych zakładów. Przy fabryce dobudowano nawet skarbiec - produkcja szła szybko, brakowało opakowań i towar trzeba było zabezpieczyć.